26 ноября 2025, среда, 19:39
В Беларуси с декабря подорожают сразу 50 марок сигарет

4
  • 26.11.2025, 18:27
  • 1,808
Как изменятся цены.

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси утвердило максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые вступят в силу уже через несколько дней. Так, с 1 декабря в республике подорожают сразу 50 марок разных производителей. При этом за некоторые из них придётся заплатить сразу на 20-30 копеек больше.

В целом, почти все табачные компании повысят стоимость таких марок как Pall Mall, Kent, Rothmans и Lucky Strike. В большинстве случаев они станут дороже на 20 копеек.

Только Kent Crystal Blue прибавит 30 копеек. На 20 копеек станет дороже и Dunhill.

Только ООО «Интер Тобакко» не поднимает цены на свою продукцию, хотя они и так считаются у курильщиков небольшими – не выше, чем Br4,1.

