В МВД России заявили о нехватке почти 200 тысяч полицейских 6 26.11.2025, 18:33

Потери в Украине дают о себе знать: система рушится от дефицита кадров.

В МВД России не могут справиться с кадровым дефицитом, который вырос почти вдвое после начала войны с Украиной. Сейчас в органах внутренних дел остаются незаполненными более 172 тысячи вакансий, в 2022 году показатель равнялся 90 тысячам, сообщил РБК глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Особенно остро не хватает участковых: в отдельных регионах их дефицит достигает 66%. Патрульно-постовая служба недоукомплектована на 31%, наркоконтроль — почти на 25%, уголовный розыск — на 24%, органы предварительного следствия — на 22%.

Кучерена назвал основной причиной массовых увольнений из МВД низкие зарплаты. По его словам, этих денег недостаточно для того, чтобы «на минимальном уровне обеспечить жизнь» не только сотрудника, но и его семьи. В связи с этим Кучерена считает, что полицейским нужно предоставить дополнительные льготы и платить «вознаграждения», особенно когда «один сотрудник работает за нескольких». Совет планирует обратиться к главе Минфина Антону Силуанову, «чтобы выделяли побольше денег», добавил Кучерена.

На начало 2025 года среднее по стране денежное довольствие сотрудников территориальных подразделений МВД, проходящих первый год службы, составляло около 52 тысяч рублей для оперуполномоченных, 45 тысяч — для участковых и почти 33 тысячи — для полицейских ППС.

В марте глава МВД РФ Владимир Колокольцев приводил аналогичные цифры по дефициту кадров, отмечая, что в 2024 году общее количество вакантных должностей увеличилось более чем на 33 тысячи, в том числе из полиции уволился каждый второй участковый с выслугой от десяти лет. При этом еще в августе 2023-го министр назвал нехватку полицейских «критической» и предупредил, что она может сказаться на уровне преступности.

В конце лета 2024 года замглавы МВД Владимир Кубышко сообщил, что в некоторых райотделах вместо 12 оперативников работают четыре, вместо восьми следователей — два, а участковых из 40 осталось шесть. Он признал, что «зарплата полицейских могла бы быть и побольше», но из-за войны с Украиной государство не может обеспечить решение всех социально-экономических проблем.

В сентябре первый замглавы ведомства /b>Александр Горовой заявил о нехватке 29% сотрудников в конвойных подразделениях МВД. Он отмечал, что в сложившихся условиях к данной работе приходится привлекать другие службы: ППС, участковых, ГАИ и оперативников, хотя «это специфическая и достаточно сложная работа» с высокой нагрузкой: только в 2024 году сотрудники отконвоировали 4 млн граждан.

Несмотря на массовые увольнения из МВД, Россия сохраняет лидерство по числу полицейских на душу населения. В 2024 году на каждые 100 тысяч ее жителей приходилось 643 правоохранителя — в разы больше, чем в Китае (120), Индии (128) или США (256). При этом предельная штатная численность ведомства продолжает расти: указом президента на 2025 год она установлена на уровне 938 тысяч сотрудников. В 2024 и 2023 годах было 934 тысячи и 922 тысячи соответственно.

