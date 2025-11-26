В Беларуси пройдут учения ОДКБ 3 26.11.2025, 18:43

Когда?

Военные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2026» и «Барьер-2026» запланировали провести в Беларуси в октябре 2026 года, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

Военное ведомство отметило, что во время своего визита в Кыргызстан министр обороны республики Виктор Хренин пригласил кыргызских военнослужащих принять участие в учениях ОДКБ.

Пресс-служба сообщила, что учения «Нерушимое братство-2026» являются совместными учениями с миротворческими силами ОДКБ, а учения «Барьер-2026» пройдут с силами и средствами радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

