«Эффективность сбивания ракет и дронов - 98%»
- 26.11.2025, 18:54
ВСУ показали французский Mirage 2000 в действии.
В Воздушных силах ВСУ показали французский истребитель Mirage 2000 во время выполнения боевого задания.
Видео опубликовано на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ, передает «Цензор.НЕТ».
Пилот, имя которого в ВС ВСУ не называют, рассказал, что перед тем, как пройти обучение во Франции и сесть за штурвал Mirage 2000, летал на Су-27. По его словам, у него «очень хорошие» впечатления об этом самолете.
«Эффективность сбивания вражеских дронов и ракет на этом самолете составляет 98%. Это впечатляющие цифры», - подчеркнул летчик.
Военный отметил, что Воздушным силам нужно развиваться и получать еще больше новых самолетов, больше нового вооружения, чтобы иметь возможность противостоять российскому вторжению.
Другой пилот, Давид, рассказал, что они постоянно меняют аэродромы, поскольку россияне пытаются уничтожить технику. В то же время еще один летчик, Дмитрий, отметил, что один из последних боевых вылетов проходил в условиях ракетно-дроновой атаки.
В видео также показали запуск ракеты Magic 2, которая имеет дальность поражения до 15 км. Она также очень эффективно себя показала – имеет почти 100% сбитий.