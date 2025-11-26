«Эффективность сбивания ракет и дронов - 98%» 26.11.2025, 18:54

1,686

ВСУ показали французский Mirage 2000 в действии.

В Воздушных силах ВСУ показали французский истребитель Mirage 2000 во время выполнения боевого задания.

Видео опубликовано на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ, передает «Цензор.НЕТ».

Пилот, имя которого в ВС ВСУ не называют, рассказал, что перед тем, как пройти обучение во Франции и сесть за штурвал Mirage 2000, летал на Су-27. По его словам, у него «очень хорошие» впечатления об этом самолете.

«Эффективность сбивания вражеских дронов и ракет на этом самолете составляет 98%. Это впечатляющие цифры», - подчеркнул летчик.

Военный отметил, что Воздушным силам нужно развиваться и получать еще больше новых самолетов, больше нового вооружения, чтобы иметь возможность противостоять российскому вторжению.

Другой пилот, Давид, рассказал, что они постоянно меняют аэродромы, поскольку россияне пытаются уничтожить технику. В то же время еще один летчик, Дмитрий, отметил, что один из последних боевых вылетов проходил в условиях ракетно-дроновой атаки.

В видео также показали запуск ракеты Magic 2, которая имеет дальность поражения до 15 км. Она также очень эффективно себя показала – имеет почти 100% сбитий.

