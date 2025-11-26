Трамп решил доиграть партию до конца Вадим Денисенко

26.11.2025, 19:09

Последняя попытка Кремля избежать капитуляции.

Зачем россияне слили разговор Виткоффа и Ушакова, или сможет ли Путин сорвать переговоры?

Слив разговора очень примитивный, а, чтобы никто «не догадался», россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева.

1. Россияне хотят сорвать переговоры чужими руками. Им не удалось это сделать руками украинцев, потому они пробуют сыграть в свою любимую игру: посеять информационный хаос и вызвать психоз в американском политикуме. Они этим успешно занимались во время последней избирательной кампании.

2. Россияне явно не ожидали такого напора от Трампа. Путин не хочет переговоров, но вынужден играть в эту игру. И для срыва переговоров требуется глобальный скандал в США. Правда, похоже, Трамп решил доиграть эту партию до конца. И этот слив заставит Трампа ускорить процессы.

3. Я неоднократно писал, что на пути к «мирному договору» есть три вещи:

территориальный вопрос;

гарантии безопасности для Европы;

нежелание Путина заканчивать войну, ведь он понимает, что в случае перемирия он подписывает капитуляцию. И его капитуляция состоит в том, что Россия окончательно и как минимум на десятилетие упускает шанс стать третьим полюсом мира.

4. Трамп вчера впервые заговорил о гарантиях безопасности для Европы. И это говорит, что эту проблему, возможно, удастся преодолеть.

5. Поэтому остается два пункта – территории (похоже, мы находимся довольно близко к квазирешению) и нежелание Путина. Единственное, что сейчас можно сказать точно: в случае отказа Путина от договора санкции резко усилятся. А сам отказ станет еще одним семимильным шагом от третьего полюса мира к политической зависимости от Китая.

Вадим Денисенко, Facebook

