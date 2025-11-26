Герасимов снова соврал Александр Коваленко

26.11.2025, 19:21

Александр Коваленко

Что на самом деле происходит в Покровске.

Про окружение Покровска заявлял 26 октября начальник Генштаба Минобороны РФ Герасимов. Прошел уже месяц с тех «исторических» заявлений

В Покровске ситуацию можно описать как стабильно очень тяжелой, но, относительно контролируемой. Любые действия противника, даже успешные, в городе имеют довольно предсказуемый характер.

У противника стабильной зоной контроля остаются южные районы города, Дурняк, Лазурный, Южный, Солнечный, Шахтёрский, Леонтовичи, Роза и фактически вся гряда озёр балки Сазонова.

Стабильной зоной контроля Сил обороны Украины остаётся север города, все, что по левую сторону от железнодорожной станции. Хотя противник и предпринимал попытки прорваться в районе вагонного депо, через привокзальный рынок на улицу Украинской Берегини. На данный момент, эти попытки не увенчались успехом, но в районе вокзала и багажного отделения, а также в районе общежития ДонНТК у российских оккупационных войск есть зоны накопления, что позволяет попытки инфильтрации продолжать противнику нон-стопом.

Серая зона — она же спорная зона — это центр города. Здесь основной зоной инфильтрации является треугольник между улицами Шевченко и Европейской. Места накопления — практически все бывшие административные и промышленные здания, в частности, бывший механичный завод, водоканал, библиотека Шевченко, школы и т. д. Накануне первых ДРГ врага попытались закрепиться в воспитательном комплексе № 2 по улицам Центральной и Андрея Первозванного, но успехом это не завершилось.

В целом, процесс ликвидации вражеских ДРГ проходит, преимущественно, дистанционно с редким применением групп зачисток, но большое количество людского ресурса позволяет противнику не только своевременно компенсировать потери, но и увеличивать общее количество инфильтрованных в Покровск. В настоящее время в городе находится до батальона сил оккупантов.

Всего россияне задействовали на направлении/плацдарме до 170 тысяч человек. По некоторым локациям соотношение сил 1 к 6.

За пределами города враг отчаянно пытается обойти Покровскую промку, заводы Электродвигатель и Стройдеталь и по трассе М-30 и дороге 525 прорваться по правому берегу реки Гришинка к одноимённому населённому пункту — Гришино. На этом участке задействованы силы и средства 27-й МСД 2-й ОВА, которые засели в районе ВПП Гришино.

Одновременно российские оккупационные войска сконцентрировали усилия 15-й ОМСБр из состава 41-й ОВА на выход через Удачное-Котлино севернее, к Гришино.

Обусловлены эти попытки тем, что Покровск до сих пор не находится в каком окружении. Напомню, что эту задачу с треском провалила 51-я ОВА, которая решила рвануть на Доброполье, вместо выхода через Красный Лиман и Родинское на Гришино и в итоге истощилась с нулевым эффектом.

В настоящее время у 51-й ОВА сохраняются нависающие над Мирноградом позиции в районе Красного Лимана, между озёрами Маркова, но существенного развития этого тактического преимущества мы не наблюдаем уже очень долгое время. Назовём это «эффектом Доброполья».

Напомню, что про окружение Покровска заявлял 26 октября начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов на совещании под руководством Владимира Путина с командующими группировками войск в Украине, а 29 октября Путин и вовсе приглашал иностранных журналистов в Покровск — все увидеть своими глазами. Прошел уже месяц с тех «исторических» заявлений…

Очевидно, российское командование ставит для себя основной задачей продолжение ползучей инфильтрации в Покровск малых ДРГ, а также попытки охвата город с запада через выход к Гришино. В свою очередь, для подразделений 51-й ОВА сохраняется реальная угроза очередного окружения и не трудно догадаться, где именно. А потому в этой локации перед вражеским командованием весьма актуальной остается дилемма вынужденного отхода на левый берег Казенного Торца.

Александр Коваленко, Telegram

