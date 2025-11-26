C 1 декабря движение на МКАД ограничат
- 26.11.2025, 19:34
Для двух видов транспорта.
В Минске движение на МКАД ограничат с 1 декабря для двух видов транспорта. Подробности озвучил заместитель начальника УГАИ ГУВД Денис Ливанович. Об этом пишет БелТА.
Ливанович уточнил, что с 07.00 до 20.00 с 1 декабря 2025 года на МКАД будет введен запрет на движение тракторов, а также самоходных машин. По его словам, указанное ограничение является пилотным проектом, который направлен на совершенствование организации дорожного движения.
Заместитель начальника УГАИ ГУВД обратил внимание, что с названной даты движение колесных тракторов и самоходных машин будет запрещено на участке МКАД от развязки с местным проездом от улиц Ваупшасова и Липковской до развязки с улицей В.Турова и автодорогой H9034 (в обоих направлениях).
Он добавил, что указанный участок был выбран на основе проведенного анализа аварийности, а также состава транспортного потока и наличия альтернативных маршрутов.