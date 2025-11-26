C 1 декабря движение на МКАД ограничат 26.11.2025, 19:34

Для двух видов транспорта.

В Минске движение на МКАД ограничат с 1 декабря для двух видов транспорта. Подробности озвучил заместитель начальника УГАИ ГУВД Денис Ливанович. Об этом пишет БелТА.

Ливанович уточнил, что с 07.00 до 20.00 с 1 декабря 2025 года на МКАД будет введен запрет на движение тракторов, а также самоходных машин. По его словам, указанное ограничение является пилотным проектом, который направлен на совершенствование организации дорожного движения.

Заместитель начальника УГАИ ГУВД обратил внимание, что с названной даты движение колесных тракторов и самоходных машин будет запрещено на участке МКАД от развязки с местным проездом от улиц Ваупшасова и Липковской до развязки с улицей В.Турова и автодорогой H9034 (в обоих направлениях).

Он добавил, что указанный участок был выбран на основе проведенного анализа аварийности, а также состава транспортного потока и наличия альтернативных маршрутов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com