закрыть
26 ноября 2025, среда, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

C 1 декабря движение на МКАД ограничат

  • 26.11.2025, 19:34
C 1 декабря движение на МКАД ограничат

Для двух видов транспорта.

В Минске движение на МКАД ограничат с 1 декабря для двух видов транспорта. Подробности озвучил заместитель начальника УГАИ ГУВД Денис Ливанович. Об этом пишет БелТА.

Ливанович уточнил, что с 07.00 до 20.00 с 1 декабря 2025 года на МКАД будет введен запрет на движение тракторов, а также самоходных машин. По его словам, указанное ограничение является пилотным проектом, который направлен на совершенствование организации дорожного движения.

Заместитель начальника УГАИ ГУВД обратил внимание, что с названной даты движение колесных тракторов и самоходных машин будет запрещено на участке МКАД от развязки с местным проездом от улиц Ваупшасова и Липковской до развязки с улицей В.Турова и автодорогой H9034 (в обоих направлениях).

Он добавил, что указанный участок был выбран на основе проведенного анализа аварийности, а также состава транспортного потока и наличия альтернативных маршрутов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип