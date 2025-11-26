Американские политики «разнесли» Уиткоффа 2 26.11.2025, 19:59

Стив Уиткофф

Его называют предателем.

Представители Конгресса США, политики и чиновники отреагировали на публикацию Bloomberg относительно разговора спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым. В частности, республиканец Дон Бейкон заявил, что Уиткоффу больше «нельзя доверять» ведение переговоров по завершению войны в Украине.

«Для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину суверенной и демократической страной, очевидно, что Уиткофф полностью поддерживает россиян. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Или российский платный агент сделал бы меньше, чем он? Его следует уволить», — написал член Палаты представителей США в соцсети Х.

Республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что помощь Уиткоффа россиянам является «серьезной проблемой» и призвал прекратить «побочные шоу и тайные встречи».

«Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти бессмысленные побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте государственному секретарю Марку Рубио выполнять свою работу честно и объективно», — написал Фицпатрик.

Член Палаты представителей от демократов Тед Лье считает, что спецпосланник Трампа «должен работать на США, а не на Россию», и назвал его «настоящим предателем».

Ранее Bloomberg ранее опубликовал две стенограммы разговоров — от 14 октября посланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова, и вторую от 29 октября — спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова.

Беседа Ушакова и Уиткоффа, по сообщению Bloomberg, длилась чуть больше пяти минут. В ходе нее посланник Трампа дал помощнику Владимира Путина советы о том, как российскому правителю следует обсудить вопрос мирного урегулирования с американским коллегой. В частности, речь шла об организации телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

