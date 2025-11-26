Босния и Герцеговина отказала в посадке самолету с главой МИД Венгрии

Босния и Герцеговина отказала в посадке самолету с главой МИД Венгрии2
26.11.2025, 20:13
Из-за поддержки Додика.
Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отказался предоставить разрешение венгерскому военному самолету, на борту которого находился министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, на посадку в стране.
Как пишет «Европейская правда», об этом Хелез написал нв среду.
По словам боснийского министра, Сийярто должен был прибыть на самолете на аэродром в городе Баня-Лука – административный центр Республики Сербской в составе БиГ.
«В течение многих лет венгерский премьер-министр Виктор Орбан и министр Сийярто открыто поддерживают бывшего президента ентитета Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, Милорада Додика в его действиях, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость Боснии и Герцеговины», – написал Хелез.
Он добавил, что венгерская сторона «не предоставила никакого четкого объяснения, почему министр иностранных дел прилетает именно военным самолетом».
По информации Telex, Сийярто в четверг должен получить степень почетного профессора университета Баня-Луки. Венгерская сторона пока не комментировала ситуацию.