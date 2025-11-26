закрыть
26 ноября 2025, среда, 21:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Босния и Герцеговина отказала в посадке самолету с главой МИД Венгрии

2
  • 26.11.2025, 20:13
  • 1,766
Босния и Герцеговина отказала в посадке самолету с главой МИД Венгрии

Из-за поддержки Додика.

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отказался предоставить разрешение венгерскому военному самолету, на борту которого находился министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, на посадку в стране.

Как пишет «Европейская правда», об этом Хелез написал нв среду.

По словам боснийского министра, Сийярто должен был прибыть на самолете на аэродром в городе Баня-Лука – административный центр Республики Сербской в составе БиГ.

«В течение многих лет венгерский премьер-министр Виктор Орбан и министр Сийярто открыто поддерживают бывшего президента ентитета Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, Милорада Додика в его действиях, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость Боснии и Герцеговины», – написал Хелез.

Он добавил, что венгерская сторона «не предоставила никакого четкого объяснения, почему министр иностранных дел прилетает именно военным самолетом».

По информации Telex, Сийярто в четверг должен получить степень почетного профессора университета Баня-Луки. Венгерская сторона пока не комментировала ситуацию.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип