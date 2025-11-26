закрыть
26 ноября 2025, среда
На границе России и Беларуси задержали таможенников

  • 26.11.2025, 20:21
Они якобы помогали ввозить контрабандные сигареты в РФ.

Смоленских таможенников задержали 23 ноября по подозрению в коррупции, сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления России.

В ведомстве отметили, что на участке Смоленской таможни действовала преступная группа. В нее входили в том числе и таможенники. За взятки «в крупном и особо крупном размерах» они незаконно предоставляли преимущества отдельным перевозчикам «при ввозе табачной продукции и автомобильных запчастей».

23 ноября деятельность организованной преступной группы была пресечена «при силовой поддержке таможенного СОБРа».

