Зима в Беларуси отменяется 26.11.2025, 20:48

1,256

Снова оттепель.

В Беларуси, похоже, установилась необычно теплая для конца ноября погода, принеся с собой дожди, оттепель и растаявший снег. По прогнозам, устойчивые морозы и зимние пейзажи в ближайшие дни белорусам ждать не приходится, пишет telegraf.news.

Атмосферный процесс, определяющий погоду в регионе, синоптики охарактеризовали как «атмосферный диполь» — обширную область низкого давления над Восточной Европой и высокого давления над западной частью континента.

«С такой конфигурацией барического поля, шиш у нас будет, а не зима», — образно прокомментировал ситуацию популярный метеоблог Nadvorie в своем Telegram-канале.

По данным же Белгидромета, в четверг, 27 ноября, температура будет колебаться от слабоотрицательных значений на северо-западе (-1°C) до рекордно высоких для этого времени года на юго-востоке Беларуси, где столбики термометров вырастут до +9°C. При этом на большей части территории будет преобладать облачная погода с дождем и/или мокрым снегом.

Естественно, что теплый воздушный поток уничтожит установившийся было снежный покров. По данным метеоресурса «Метеовайб», высота снега в Минске из-за оттепели уже уменьшилась до 8 сантиметров.

«Судя по долгосрочным прогнозам, такие цифры высоты снежного покрова мы увидим не скоро», — говорится в его сообщении.

Синоптики спрогнозировали, что теплая и неустойчивая погода продлится как минимум до 4–5 декабря. То есть затронет еще и зимний месяц. Пока же наиболее точный прогноз Белгидромета на три дня:

В пятницу, 27 ноября: Облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Температура ночью -4..+2°C, днем -2..+4°C.

Суббота, 28 ноября: Возвращение облачности и осадков — дождя и мокрого снега. Столбики термометров днем покажут от -1°C на северо-западе до +7°C на юго-востоке.

Основными рисками в этот период будут уже привычные гололед, слабый туман и гололедица на дорогах.

Таким образом, надежды на зимнюю погоду пока откладываются, уступив место аномально теплой и влажной атмосфере. Впрочем, не стоит забывать, что точными бывают прогнозы на 2–3 дня. Следите за погодой.

