В Минске столкнулись пять авто 1 26.11.2025, 21:21

Водителю стало плохо.

Пять машин столкнулись у метро «Каменная горка» - предположительно, одному из водителей стало плохо, сообщает ГАИ Минска.

ДТП произошло вечером 26 ноября. Двигаясь по улице Притыцкого возле дома 146, 19-летний водитель каршерингового Geely столкнулся с остановившимися авто Skoda, Renault и еще двумя Geely.

«Предположительно, мужчине стало плохо во время движения», - говорят в Госавтоинспекции. Сообщается, что три человека доставлены в больницу для обследования – водители двух Geely и пассажир автомобиля Skoda.

