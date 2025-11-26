В Минске столкнулись пять авто

В Минске столкнулись пять авто1
- 26.11.2025, 21:21
Водителю стало плохо.
Пять машин столкнулись у метро «Каменная горка» - предположительно, одному из водителей стало плохо, сообщает ГАИ Минска.
ДТП произошло вечером 26 ноября. Двигаясь по улице Притыцкого возле дома 146, 19-летний водитель каршерингового Geely столкнулся с остановившимися авто Skoda, Renault и еще двумя Geely.
«Предположительно, мужчине стало плохо во время движения», - говорят в Госавтоинспекции. Сообщается, что три человека доставлены в больницу для обследования – водители двух Geely и пассажир автомобиля Skoda.