закрыть
26 ноября 2025, среда, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские штурмовики спасли побратима из плена россиян

1
  • 26.11.2025, 21:49
  • 2,812
Украинские штурмовики спасли побратима из плена россиян

Оккупанты хотели его расстрелять.

В Покровске украинские штурмовики спасли побратима из плена российских оккупантов. Об этом говорится в опубликованном на странице 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

Там отмечается, что во время операции в Покровске командование полка получило информацию, что на одной из позиций врага находится украинский военнослужащий из смежного подразделения, который попал в плен.

Так, принято было решение направить туда штурмовую группу, уничтожить врага и освободить собрата.

Сам спасенный военнослужащий из 157-й бригады рассказал, что заблудился и случайно вышел на вражескую позицию. Там его и взяли в плен. У мужчины забрали рацию и хотели слушать разговоры украинских военнослужащих. Впрочем, рацию он заблокировал.

Россияне предложили украинскому пленному воевать за них, но они получили отказ. Так, враг решил расстрелять украинского военнослужащего, но этого не произошло благодаря спасательной операции штурмового подразделения.

Несмотря на высокий риск, решено было наносить поражение по блиндажу, что должно было облегчить задачу для штурмовой двойки, которая шла на спасение. После обстрела вражеская группа начала отходить, а у пленного появился шанс на побег. Так, побратимы нашли его и спасли.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип