Украинские штурмовики спасли побратима из плена россиян 1 26.11.2025, 21:49

2,812

Оккупанты хотели его расстрелять.

В Покровске украинские штурмовики спасли побратима из плена российских оккупантов. Об этом говорится в опубликованном на странице 425-го отдельного штурмового полка «Скала».

Там отмечается, что во время операции в Покровске командование полка получило информацию, что на одной из позиций врага находится украинский военнослужащий из смежного подразделения, который попал в плен.

Так, принято было решение направить туда штурмовую группу, уничтожить врага и освободить собрата.

Сам спасенный военнослужащий из 157-й бригады рассказал, что заблудился и случайно вышел на вражескую позицию. Там его и взяли в плен. У мужчины забрали рацию и хотели слушать разговоры украинских военнослужащих. Впрочем, рацию он заблокировал.

Россияне предложили украинскому пленному воевать за них, но они получили отказ. Так, враг решил расстрелять украинского военнослужащего, но этого не произошло благодаря спасательной операции штурмового подразделения.

Несмотря на высокий риск, решено было наносить поражение по блиндажу, что должно было облегчить задачу для штурмовой двойки, которая шла на спасение. После обстрела вражеская группа начала отходить, а у пленного появился шанс на побег. Так, побратимы нашли его и спасли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com