«Американский военный оставил самые большие чаевые»

Евгений Веревка

Белорусский футболист тренирует в Польше три команды и подрабатывает в такси.

В Беларуси его трижды задерживали после выборов 2020 года, но он не уезжал до последнего, чтобы быть рядом с дочерью. Сегодня футболист Евгений Веревка живет в Познани и активно развивает в городе любительский спорт. А в свободное время подрабатывает в такси. Он рассказал MOST, чем ему близок характер поляков, часто ли на поле «посылают в Украину», как найти будущих футболистов на заправке и за что американский военный может заплатить 150 злотых.

Евгений Веревка на заре карьеры занимался футболом в СДЮШОР «Динамо» (Минск). Выступал за клубы из Беларуси, Молдовы и Литвы. Был главным тренером команды «Береза» из второй лиги. В 2020 году подписал письмо за честные выборы.

«Ждал польскую визу в Турции полтора года»

В начале 2022 года из-за угрозы нового задержания Евгению все-таки пришлось срочно уехать из Беларуси — в этом помог фонд BYSOL. Визы у него не было, поэтому белорус отправился в Стамбул. Собирался дальше лететь в Грузию, но решил остаться в Турции.

— Я быстро записался на подачу на визу в польском посольстве. Но через пару дней началась война в Украине. Поляки фактически перестали коммуницировать со мной, дав понять, что вопрос может затянуться. В итоге ждал [польскую] визу в Турции полтора года. Думал уже там оставаться, начал проводить индивидуальные тренировки по футболу, но все-таки поехал в Польшу.

Веревка оказался во Вроцлаве, где жил его хороший знакомый, известный самбист Степан Попов. Евгению помогли освоиться на новом месте, а когда вопрос с легализацией был решен, футболист переехал в Познань.

— Мне вообще нравится Польша: и Краков, и Варшава, и Белосток. Познань более спокойная и компактная, чем Вроцлав. Кроме того, хотел быть в стороне от политических активностей, демонстраций, а во Вроцлаве много заряженных белорусов. Все и так знают мою позицию — не видел смысла тратить энергию на какие-то выступления. Чтобы не обижать друзей отказами, переехал в Познань.

«Поляки более эмоциональны, чем белорусы»

Веревка говорит, что хочет максимально интегрироваться в польское общество.

— Мне не интересно, что происходит в Беларуси. Я туда никогда не вернусь — буду жить в Польше. Страна ушла на голову вперед от Беларуси в экономическом плане. Да и в ментальном — здесь, например, не принято повышать голос на школьников, общение строится на убеждении, а не так, что, мол, я главный — и точка.

Евгений замечает отличия в поведении и характере белорусов и поляков, но говорит, что последние ему близки.

— Наши люди порядочные, скромные. Поляки тоже вежливы, но более эмоциональны. Мне как холерику это близко. Могу взорваться — особенно на футбольном поле. Поляки раскрепощены, уверены в себе. А белорусы часто зажаты и стесняются показать свои достоинства.

Самым трудным в эмиграции Веревка называет невозможность видеть дочь Стефанию. Именно из-за нее он до последнего не решался на эмиграцию. Ей было полтора года, когда собеседник все-таки покинул Беларусь.

— У нас была очень сильная эмоциональная связь… Пока не удается сделать для ребенка европейские документы. Дочь растет без меня — это больно.

«Спорт не позволил сломаться в эмиграции»

Евгений рано завершил игровую карьеру — в 28 лет. Затем он работал главным тренером в «Березе», выступавшей во второй лиге — третьем по рангу дивизионе чемпионата Беларуси. В 2010 году клуб переименовали в «Береза-2010» по инициативе известного бизнесмена Юрия Чижа.

Поработав немного в обновленной «Березе», Веревка вскоре надолго ушел из футбола — занимался бизнесом и грузоперевозками. Но в эмиграции решил вернуться к любимому делу.

— Футбол дал мне очень многое. Это дисциплина, характер, мотивация. Спорт не позволил деградировать и сломаться в эмиграции, когда накрывало из-за разлуки с дочерью и неопределенности будущего.

Проект в честь дочери

В Познани белорус тренирует любителей — берет игроков независимо от возраста и уровня подготовки. Его проект стартовал весной 2024 года и называется SPOrT United SV. Последние две буквы — в честь дочери Стефании.

Записаться на занятие могут все желающие. Веревка говорит, что никому не отказывает.

— Хочу на своем примере показать, что благодаря футболу можно быть сильным ментально, иметь хорошее качество жизни, повысить дисциплину. Во время тренировок не терплю разгильдяйства — из-за этого даже было пару конфликтов, когда эмоционально что-то выговаривал подопечным.

Любители собираются один или два раза в неделю — чаще не позволяет основная занятость. За это время, по словам Веревки, они пытаются охватить максимум: упражнения, приближенные к тем, что используют профессионалы, работу над тактикой, физическую подготовку, занятия в тренажерном зале.

— У каждого своя мотивация. Допустим, в одной моей команде есть парень из Донбасса. Ему 22 года. Он понимает, что уже не станет профессиональным футболистом, но, возможно, будет работать в футболе. Другой украинец признался, что раньше регулярно выпивал, а с началом наших тренировок бросил.

У тренера занимаются представители разных профессий — от штукатура до музыканта. Максимальный возраст — 47 лет. Раньше ходили и те, кому было за 50.

«Все хотят обыграть нас»

Три команды Евгения (в одной из которых он играет сам) выступают в чемпионате Познани среди любителей. Одновременно на поле находится по семь игроков.

— Мы точно подняли интерес у местных к любительскому футболу. В чемпионате Познани уже шесть лиг, некоторые команды привлекают не только профессиональных игроков, что не запрещено регламентом, но и опытных тренеров. На матчи иногда даже фанаты ходят. И все хотят обыграть нас!

Большинство игроков в SPOrT United SV составляют украинцы и белорусы. Есть россиянин. По словам собеседника, разногласий «по чувствительным вопросам» в коллективе нет.

— Перед всеми командами моего проекта ставлю турнирные задачи. Результат важен для роста.

Кричали: «Валите в Украину!» А потом извинялись

Самая сильная команда белоруса сейчас выступает во второй лиге, но стремится попасть в первую. Вторая команда, где играет он сам, участвует в третьей лиге, а наш третий коллектив — в шестой.

Веревка рассказывает, что к его командам относятся с уважением. Но на эмоциях поляки могут сказать неприятные вещи, в том числе оскорбить по национальному признаку.

— Они порой принимают белорусов за украинцев, когда слышат русский язык. Помню, в одной игре была потасовка. Что-то не поделили на поле — и понеслось. Так поляки нам кричали, если цензурно перевести: «Валите в Украину!» Но здесь с этим все очень строго: любые провокации, разжигание вражды недопустимы. Команду могут дисквалифицировать. К нам после матча подходил вратарь соперников, извинялся за партнеров. Решили, что забудем про инцидент.

«Учу системному пониманию футбола»

Любители все оплачивают сами: аренду поля, форму, участие в чемпионате, выезды на международные турниры. Евгений говорит, что его основной заработок — индивидуальные тренировки.

— У меня есть детская группа, туда в основном приходят, чтобы двигаться, закалить здоровье. А вот индивидуально тренирую тех детей, которые хотят чего-то добиться. Учу их системному пониманию футбола. В основном эти ребята уже ходят в клубные академии. Но в Польше огромная конкуренция. Чтобы пробиться наверх, некоторые нанимают индивидуальных тренеров и работают над деталями.

Веревке предлагали купить франшизу одной испанской академии и готовить детей для нее. Но белоруса больше интересует развитие любительского футбола.

— У нас регулярно занимаются человек 50, помимо трех команд, а около 250 хотя бы раз тренировались. Вижу интерес в Познани к своему подходу, поэтому цель — масштабировать проект. Мне помогает один тренер, дальше буду готовить еще пару специалистов, чтобы сосредоточиться на общем руководстве. Хочу, чтобы мы охватывали хотя бы пару тысяч любителей.

Белорус говорит, что в его проект вовлечены и несколько семей. Вначале стали тренироваться дети, а потом захотели играть в футбол их отцы.

«Американский военный оставил самые большие чаевые — 150 злотых»

В свободное от тренировок и игр время Веревка подрабатывает в такси. Но сейчас из-за футбольной деятельности на это уже почти нет времени. По ночам Евгений не ездит.

— Я толерантный водитель. Если кому-то хочется поесть или выпить пива на заднем сидении — пожалуйста. За все время только один раз не заплатили. Поляк сказал, что снимет деньги в банкомате, и пропал. Но я не парюсь из-за 20 злотых. В основном везло на клиентов — попадались культурные люди.

Веревка рассказывает, что общению часто помогает то, что люди видят в багажнике футбольные мячи.

— Помню, разговорились с одним американским военным. Его впечатлила моя история, что вынужденно уехал из страны, а сейчас тренирую любителей и подрабатываю в такси. Он, наверное, оставил самые большие чаевые — 150 злотых. Еще запомнилось, что один поляк перед Новым годом перевел 100 злотых. По нему было видно, что это простой человек — наверное, рабочий на заводе. Сказал мне, чтобы держался. Было приятно.

Иногда работа в такси помогала Евгению находить новых клиентов для футбольного проекта.

— Как-то встретил женщину на заправке. Она работала на кассе и такая: «О, Веревка! Я знаю про ваш проект, следим за ним». Сказала, что гордится соотечественником и приведет тренироваться сына. Привела. Рекомендации от белорусов — лучшая реклама в моем случае.

