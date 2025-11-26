Большинство французов выступило за введение добровольной военной службы
- 26.11.2025, 22:20
«За» выступают почти три четверти.
Подавляющее большинство граждан Франции поддержали бы введение добровольной военной службы, о чем в ближайшие дни должен объявить президент Эмманюэль Макрон.
Как пишет «Европейская правда», об этом свидетельствует опрос социологической фирмы Elabe по заказу BFMTV.
Согласно опросу, почти три четверти (73%) опрошенных граждан Франции поддерживают принцип создания добровольной военной службы – в частности, 22% «очень поддерживают» эту идею, а 51% просто ее поддерживают.
Напротив, 9% респондентов «очень против» добровольной военной службы, а 18% – просто против.
Наименее благосклонны к введению новой модели военной службы во Франции люди в возрасте 25-34 лет. В этой возрастной группе 60% поддерживают эту идею, а 40% выступают против.
Для сравнения, более восьми из десяти опрошенных французов в возрасте 65 лет и старше согласны с этой идеей.