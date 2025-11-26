Большинство французов выступило за введение добровольной военной службы 26.11.2025, 22:20

«За» выступают почти три четверти.

Подавляющее большинство граждан Франции поддержали бы введение добровольной военной службы, о чем в ближайшие дни должен объявить президент Эмманюэль Макрон.

Как пишет «Европейская правда», об этом свидетельствует опрос социологической фирмы Elabe по заказу BFMTV.

Согласно опросу, почти три четверти (73%) опрошенных граждан Франции поддерживают принцип создания добровольной военной службы – в частности, 22% «очень поддерживают» эту идею, а 51% просто ее поддерживают.

Напротив, 9% респондентов «очень против» добровольной военной службы, а 18% – просто против.

Наименее благосклонны к введению новой модели военной службы во Франции люди в возрасте 25-34 лет. В этой возрастной группе 60% поддерживают эту идею, а 40% выступают против.

Для сравнения, более восьми из десяти опрошенных французов в возрасте 65 лет и старше согласны с этой идеей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com