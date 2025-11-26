Танкеры теневого флота Путина начали сдавать на металлолом 26.11.2025, 22:39

Плавающий металлолом превращается в настоящий.

Все больше старых танкеров, которые Россия собрала для экспорта нефти в обход западных санкций, вырабатывают свою ресурс и требуют утилизации. В результате плавающий металлолом превращается в настоящий, подрывая возможности теневого флота, который вынужден продавать подсанкционные суда со скидкой и искать, чем восполнить потери.

Средний возраст судов теневого флота составляет 20 лет, при этом у 60% кораблей это 20 лет или более, по данным S&P Global. И поскольку владеющие ими крошечные компании «вряд ли могли бы приобрести новые блестящие суда, даже если бы очень захотели, эти корабли часто находятся на последнем издыхании», пишет в Politico Элизабет Броу, старший научный сотрудник Атлантического совета и автор книги «Прощай, глобализация». После нескольких лет эксплуатации в теневом флоте эти танкеры, которые и при покупке-то уже лучше было отправить на металлолом, «становятся просто слишком стары для плавания, тем более что проходят лишь самое поверхностное техническое обслуживание», констатирует Броу.

В ноябре в турецком порту Алиага начали разбирать танкер Eagle S, получивший широкую известность из-за того, что в конце прошлого года повредил якорем несколько подводных кабелей в Финском заливе. Его задержала береговая охрана Финляндии, капитан и двое его подчиненных предстали перед судом. На танкере, по утверждению финских властей, также находилось шпионское оборудование.

19-летний Eagle S ходил под флагом Островов Кука и с начала 2023 года возил российскую нефть.

Оценки размеров теневого флота разнятся. По подсчетам S&P Global, до 80% танкеров с российской нефтью не имеют признанного полиса от компаний международных клубов страхования ответственности перед третьими лицами (P&I). S&P Global определило 561 танкер дедвейтом практически 50 млн тонн, что занимается перевозкой российской нефти. Еще 193 (почти 33 млн тонн), по данным агентства, переключаются между разными находящимися под санкциями странами, включая Иран и Венесуэлу.

Срок службы многих судов теневого флота уже превышен, поэтому «эти ржавые корыта» работают недолго, прежде чем их приходится списывать, указывает Броу. Официально в 2024 годы было утилизировано 409 кораблей; наиболее безопасно их разбирают в Дании, Норвегии и Нидерландах, относительно безопасно – в Турции, но две трети – в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Индии, Пакистане и Бангладеш, где нормы безопасности обычно не соблюдаются. Многие теневые танкеры находятся под западными санкциями, что осложняет для их владельцев возможность продажи своих судов на металлолом, поскольку транзакции обычно проводятся в долларах США.

В результате появляется теневой рынок по утилизации судов теневого флота, пишет Броу. Как и в случае с российской нефтью, которая продается со значительным дисконтом, владельцам таких танкеров тоже приходится давать скидку покупателям. Как происходят расчеты, неизвестно, но, вероятно, это делается не в долларах либо в криптовалюте, отмечает исследовательница.

Она предлагает западным правительствам дать владельцам таких судов возможность официально продать их при условии, что они предоставят подробную информацию об устройстве теневого флота и пообещают уйти из этого бизнеса.

