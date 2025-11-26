Блумберг предостерег Трампа 26.11.2025, 23:10

США должны понимать, что их интересам наилучшим образом отвечает сильная Украина.

Американский бизнесмен, владелец Bloomberg Майкл Блумберг 26 ноября написал для своего агентства колонку, в которой поддержал Украину и предостерег США от давления на нее для принятия невыгодной мирной сделки.

Мирный план, к подписанию которого США подталкивают Украину, может быть улучшен после недавних переговоров в Женеве. Однако стремление Белого дома к быстрой дипломатической победе не должно привести к слабому соглашению, не способному сдержать российскую агрессию, отмечается в публикации.

Бизнесмен подчеркнул, что неудачная сделка представляла бы угрозу не только для Украины, но и для стратегических интересов США. Страна-агрессор Россия бы получила военное влияние, угрожая Европе, что только увеличит, а не уменьшит нагрузку на США. Пентагону, вероятно, в таком случае пришлось бы увеличить поддержку союзников по НАТО, направив больше войск и оставив меньше ресурсов для сдерживания Китая. Если бы Путин нарушил соглашение, США пришлось бы либо дать отпор, рискуя оказаться втянутыми в более масштабную войну, либо стать «бумажным тигром».

Блумберг подчеркнул, что отказ от Украины превратит ее в еще один Афганистан, который стал суровым примером ненадежности США для партнеров. По его мнению, это будет способствовать распространению ядерного оружия, поскольку уязвимые государства захотят его заполучить для сдерживания агрессора. Это подорвет либеральный порядок, который США отстаивали и от которого получали огромную выгоду после окончания второй мировой войны. Такие страны, как Китай, почувствуют больше свободы в реализации своих территориальных амбиций.

«США должны понимать, что их интересам наилучшим образом отвечает сильная Украина, интегрированная в Европу и способная защищать себя в долгосрочной перспективе с помощью западного оружия и разведывательной информации. Какую бы сделку в итоге ни поддержал Белый дом, она не должна подрывать эту возможность», – отметил бизнесмен.

Украина не должна быть вынуждена соглашаться на ограничения численности своих вооруженных сил или присутствия иностранных войск на своей территории, говорится в публикации. Любые западные гарантии безопасности должны быть обязывающими и иметь четкие основания для действий. Замороженные российские государственные активы должны быть направлены на восстановление Украины, а не вкладываться в частные американо-российские коммерческие предприятия. США нужно одобрить отправку ракет Tomahawk Украине, а Германия должна предоставить TAURUS, считает Блумберг. Европейские страны должны предоставить кредиты, обеспеченные замороженными российскими активами, для покрытия дефицита бюджета Украины.

