27 ноября 2025, четверг, 0:37
Друг Лукашенко арестован

  • 26.11.2025, 23:19
  • 1,464
Друг Лукашенко арестован
Умару Сисоку Эмбало

В Гвинеи-Бисау сменилась власть.

Военные Гвинеи-Бисау объявили о переходе власти в стране под их контроль, сообщает Africaguinee. Президент Умару Сисоку Эмбало подтвердил факт государственного переворота и заявил, что находится под арестом на территории Генштаба.

Напомним, 7 мая 2025 года Умару Сисоку Эмбало прилетал в Минск и встречался с Александром Лукашенко. Последний заявил, что Беларусь готова поставлять в Гвинею-Бисау широкий спектр необходимой продукции, включая продукты питания, одежду, обувь, промышленные товары.

