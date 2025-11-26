Кая Каллас: Москва получит четкий сигнал 26.11.2025, 23:55

Летнее наступление России в Украине окончилось провалом.

Усилить давление на Россию, чтобы повысить шансы нынешней инициативы США, направленной на прекращение войны в Украине, призвала верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, пишет «Немецкая волна».

«Для обеспечения наилучшего результата для Украины и Европы требуется ускорить работу в этом направлении. Это означает – больше санкций, чтобы лишить Россию средств продолжения войны, и больше военной и финансовой поддержки Украины», – сказала Каллас по окончании видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС и их украинским коллегой Андреем Сибигой в четверг, 27 ноября.

По словам главы европейской дипломатии, никаких признаков готовности России к прекращению огня пока нет. Однако «мы приближаемся к цели – поставить Россию в такую ситуацию, в которой ей действительно придется вести переговоры», – отметила Кая Каллас.

По ее мнению, «российское летнее наступление провалилось, а санкции США и ЕС демонстрируют огромный эффект», в итоге Россия теряет «деньги и солдат». Если бы Москва могла достичь своих целей военным путем, она сделала бы это уже давно, подчеркнула Каллас. Президент России Владимир Путин не способен добиться желаемого на поле боя, поэтому теперь он будет пытаться достичь своих целей за столом переговоров, добавила она.

На фоне продолжающейся работы над американским «мирным планом» Кая Каллас призвала оказать Украине максимально возможную поддержку.

«В мире есть лишь небольшое количество конфликтов, где ситуация столь же однозначна», – заявила далее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности. «Есть агрессор и есть жертва, и внимание должно быть сосредоточено на том, что должен сделать агрессор – Россия, а не на том, что должна пожертвовать жертва – Украина», – пояснила Кая Каллас.

В вопросе использования замороженных в ЕС российских активов для нужд Украины Каллас призвала к быстрому решению. По ее словам, так называемый «репарационный заем» является наиболее ясным механизмом для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах и к тому же «даст Москве четкий сигнал, что игра на время не принесет ей успеха».

