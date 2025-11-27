закрыть
В Речицком районе задержали браконьера с двумя убитыми бобрами

  • 27.11.2025, 6:22
  • 1,218
У него обнаружили шесть капканов и три патрона к нарезному оружию.

В Речицком районе задержали браконьера с двумя убитыми бобрами и устройствами для охоты. Об этом сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.

Сотрудники инспекции в охотничьих угодьях Речицкого лесхоза для проверки документов остановили автомобиль, в котором при досмотре обнаружили двух бобров, шесть капканов и три патрона к нарезному оружию. Документов на право охоты водитель автомобиля при себе не имел и пояснил, что незаконно добыл бобров на мелиоративном канале.

«На место происшествия вызывалась следственно-оперативная группа Речицкого РОВД. В дальнейшем при осмотре домовладения задержанного обнаружены незарегистрированное нарезное оружие неустановленной марки, 20 патронов, три рыболовные сети», — сообщили в инспекции.

