В Речицком районе задержали браконьера с двумя убитыми бобрами
- 27.11.2025, 6:22
- 1,218
У него обнаружили шесть капканов и три патрона к нарезному оружию.
В Речицком районе задержали браконьера с двумя убитыми бобрами и устройствами для охоты. Об этом сообщает Государственная инспекция охраны животного и растительного мира.
Сотрудники инспекции в охотничьих угодьях Речицкого лесхоза для проверки документов остановили автомобиль, в котором при досмотре обнаружили двух бобров, шесть капканов и три патрона к нарезному оружию. Документов на право охоты водитель автомобиля при себе не имел и пояснил, что незаконно добыл бобров на мелиоративном канале.
«На место происшествия вызывалась следственно-оперативная группа Речицкого РОВД. В дальнейшем при осмотре домовладения задержанного обнаружены незарегистрированное нарезное оружие неустановленной марки, 20 патронов, три рыболовные сети», — сообщили в инспекции.