27 ноября 2025, четверг, 10:02
Пожар века в Гонконге: задержали троих сотрудников строительной фирмы

  • 27.11.2025, 8:14
Пожар века в Гонконге: задержали троих сотрудников строительной фирмы

Им предъявлены обвинения.

Полиция Гонконга арестовала троих мужчин, которых подозревают в причастности к крупному пожару в жилом комплексе района Тай-По. Им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Об этом сообщает Reuters.

По данным правоохранителей, задержанными стали два директора строительной компании и инженер-консультант в возрасте от 52 до 68 лет.

Версия полиции на счет пожара

Старший суперинтендант полиции Айлин Чун отметила, что на внешних частях зданий были обнаружены защитные пленки и сетки, которые, вероятно, не обладали огнестойкими свойствами. Также на окнах нашли листы пенопласта - аналогичные материалы обнаружили и в здании, которого пожар не коснулся.

Как пишет AP, возгорание возникло в среду днем на строительных лесах 32-этажного здания. Огонь быстро перекинулся на семь из восьми многоэтажек комплекса, предположительно из-за сильного ветра. Погибли не менее 44 человек, ещё 279 считаются пропавшими без вести.

Спасательные работы продолжались всю ночь: на месте работали сотни пожарных, полицейских и медиков, было задействовано около 200 пожарных машин и более 100 карет скорой помощи.

К утру четверга ситуацию частично удалось стабилизировать, однако тушение продолжается. В больницах находятся по меньшей мере 29 пострадавших. Около 900 жителей эвакуировали во временные укрытия.

