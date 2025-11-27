закрыть
27 ноября 2025, четверг, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию

5
  • 27.11.2025, 8:26
  • 6,274
Латвия планирует демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию

Демонтаж будет полным.

В Латвии рассматривают возможность полного демонтажа участков железнодорожной линии, ведущих в Россию. Решение планируют принять в начале следующего года.

Об этом сообщает LSM.lv.

Латвийское правительство проанализирует информацию о возможном сносе железнодорожной линии на восточной границе страны до конца 2025 года с учетом мнения Вооруженных сил Литвы и Эстонии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что более точная информация о демонтаже железнодорожной линии ожидается в начале 2026 года.

«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты», – сказал он.

Демонтаж пути, ведущего в Россию, рассматривается в рамках мер по укреплению безопасности восточной границы. Ожидается, что этот вопрос также поднимут президенты и премьер-министры стран Балтии.

Как сообщалось в октябре, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации - в случае российского нападения или эскалации на границах.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип