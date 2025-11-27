закрыть
Друг Лукашенко арестован

  • 27.11.2025, 9:19
  • 2,084
Друг Лукашенко арестован
Умару Сисоку Эмбало

Власть перешла к военным.

Военные Гвинеи-Бисау объявили о переходе власти в стране под их контроль, сообщает Africaguinee. Президент Умару Сисоку Эмбало подтвердил факт государственного переворота и заявил, что находится под арестом на территории Генштаба.

Позже группа офицеров выступила по телевидению и заявила, что они приостановили избирательный процесс и будут руководить страной до дальнейшего уведомления.

Военные также сообщили о создании «Высшего военного командования восстановления порядка» и призвали население сохранять спокойствие.

Кроме того, эти офицеры объявили о закрытии границ страны, сообщает ВВС.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли выборы президента и парламента. По итогам президентских выборов о победе заявили и Умаро Сиссоко Эмбало, и его главный соперник, кандидат от оппозиции Фернандо Диас.

Официальные результаты выборов избирком Гвинеи-Бисау планировал объявить в четверг, 27 ноября.

До этого Сиссоко Эмбало, ставший президентом в начале 2020 года, дважды распускал парламент, где большинство завоевывала оппозиция, и назначал, а затем переносил новые выборы.

Напомним, 7 мая 2025 года Умару Сисоку Эмбало прилетал в Минск и встречался с Александром Лукашенко. Последний заявил, что Беларусь готова поставлять в Гвинею-Бисау широкий спектр необходимой продукции, включая продукты питания, одежду, обувь, промышленные товары.

