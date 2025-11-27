«Кремль бредит» 27.11.2025, 9:27

Портников объяснил, готов ли Путин свернуть войну против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин не готов заканчивать войну в Украине. Он, как никто, настроен на то, чтобы украинское государство перестало существовать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для (OBOZ.UA https://www.obozrevatel.com/politics-news/kreml-bredit-portnikov-obyasnil-gotov-li-putin-svernut-vojnu-protiv-ukrainyi.htm) высказал украинский журналист, публицист и политический аналитик Виталий Портников. Он добавил, что кремлевский глава способен прекратить агрессию только тогда, когда экономические и демографические ресурсы страны будут исчерпаны.

«Его цель – исчезновение Украины с политической карты мира – не достигнута. Но Кремль дальше этим грезит, в РФ уже готовят соответствующие департаменты русификации украинцев: учебники, инструкторов. То есть они работают над тем, что будет на наших землях, когда здесь не будет Украины», – подчеркнул эксперт.

Аппетиты РФ не уменьшились

Он убежден, что Путин остановится только в случае установления контроля российских войск над территорией от Ужгорода до Харькова. К тому времени, исходя из интересов Кремля, завершение войны маловероятно.

На вопрос, будет ли и в дальнейшем российский диктатор пытаться обходить санкции против нефтяной отрасли, Портников ответил:

«Во-первых, я не уверен, что Путин очень рад, что Дмитриев придумал идею ограбить РФ на $100 млрд. Потому что согласно «плану Трампа» Путин так просто должен отдать эту уйму денег, чтобы прибыль от этого получал Трамп».

Эксперт предположил, что рано или поздно Путин окажется в неудобном положении, когда для поддержания конструктивного диалога с президентом США Дональдом Трампом ему придется пойти на определенные реальные уступки – по крайней мере объявить частичное перемирие.

Напомним, по мнению Портникова, громкого «мирного плана» от Дональда Трампа, который всколыхнул Украину и Европу, может не существовать вообще. Документ, который, предположительно, написан «для остановки санкций», превратился в иллюзию большой дипломатии. Поэтому даже если Владимир Зеленский поедет в Вашингтон и подпишет «соглашение» с Трампом, то это не будет иметь никакого значения, потому что Путин ничего не будет подписывать.

