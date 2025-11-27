Украина договорилась о программе финансирования более чем на $8 миллиардов 27.11.2025, 9:48

МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики.

Власти Украины и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности о новой программе поддержки в размере $8,2, которая будет рассчитана на четыре года, сообщила глава украинского правительства Юлия Свириденко. «Эта программа поможет профинансировать критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая для нас критически важна», — написала Свириденко в телеграм-канале. Она уточнила, что договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ.

По словам Свириденко, в ходе обсуждения новой программы МВФ подтвердил устойчивость украинской экономики, несмотря на российские удары по энергетике и инфраструктуре. Украина, в свою очередь, подготовила бюджет на 2026 год в соответствии с рамками новой программы МВФ — «с акцентом на эффективность расходования каждой гривны», подчеркнула украинский премьер-министр. Кроме того, глава правительства отметила, что Киев продолжает курс на реформы. В том числе украинские власти собираются бороться с теневой экономикой, противодействовать коррупции и усиливать управление в госсекторе.

Глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей подтвердил достижение договоренности. По его словам, программа финансовой помощи направлена на поддержание макроэкономической стабильности Украины, восстановление приемлемого уровня задолженности, борьбу с коррупцией и улучшение управления. «Ожидается, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки для устранения пробелов в финансировании Украины», — подчеркнул Грей.

Согласно прогнозу МВФ, в базовом варианте в 2026–2029 годах общий дефицит финансирования Украины оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026–2027 годах Киев с учетом существующих обязательств столкнется с дефицитом финансирования в размере около $63 млрд, подсчитали в организации.

Условием для предоставления финансирования МВФ является принятие Украиной бюджета на 2026 год, который будет соответствовать рамкам программы. Также Киев должен принять меры, чтобы избежать неэффективных расходов и необоснованных налоговых льгот, реализовать стратегию реструктуризации долга и активизировать усилия по борьбе с уклонением от налогов. Помимо этого, программа предусматривает реформы налоговой и таможенной служб, назначение нового руководителя таможни и внедрение ИТ-инфраструктуры для повышения эффективности.

В свою очередь Нацбанк Украины должен продолжать усилия для снижения инфляции до 5% в течение трех лет, «обеспечивая при этом большую гибкость обменного курса для адаптации к фундаментальным факторам и повышая роль обменного курса как амортизатора». По данным Bloomberg, МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета. Предыдущая программа финансирования от МВФ на $15,6 млрд была согласована в 2023 году.

