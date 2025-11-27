В декабре у белорусов будет четыре выходных подряд 27.11.2025, 10:10

Но один из них придется отработать.

Декабрь 2025-го готовит жителям Беларуси маленький, но очень приятный подарок — четыре выходных дня подряд. Но, как это обычно бывает, бесплатным он все же не будет — один из дней придется отработать в субботу. Детали рассказали в Минтруда.

Когда отдыхаем?

В четверг, 25 декабря, страна отмечает католическое Рождество — официальный выходной. А чтобы праздничное настроение не заканчивалось слишком рано, пятница, 26 декабря, тоже станет нерабочей.

Субботу и воскресенье — по традиции — отдыхаем.

Итого: 25, 26, 27 и 28 декабря — выходные дни.

Но один из них придется отработать: пятницу, 26 декабря, перенесли на субботу, 20 декабря.

Что, если в этот период вы в отпуске?

Если на 26 декабря выпадает отпуск, то 20 декабря можно спокойно отдыхать — рабочую субботу в этом случае «не засчитывают».

А вот если человек в командировке или на обучении, то суббота, 20 декабря, автоматически превращается в рабочий день.

Что там с Новым годом?

2026 год тоже начнется с длинных выходных. 1 и 2 января выпадают на четверг и пятницу, следовательно, нас снова ждут четыре выходных подряд.

Первая рабочая неделя будет короткой: 7 января, православное Рождество, — выходной.

