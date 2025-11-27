Финляндия предложила дополнить «мирный план» США по Украине новым пунктом против России 3 27.11.2025, 10:36

4,962

Это уменьшит военный потенциал РФ.

Финляндия считает, что если новый «мирный» план прекращения войны России против Украины, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, предусматривает сокращение численности ВСУ, то также нужно поступить и с российской армией.

Такое мнение высказала глава финского Министерства иностранных дел Элина Валтонен, пишет Yle.

Валтонен напомнила, что Россия исторически всегда представляла угрозу для соседних государств, а не наоборот. И именно российская армия напала на Украину. В связи с этим будет справедливо, если ограничат не только численность ВСУ, но и российской армии.

Кроме того, Валтонен считает, что мирное соглашение по Украине должно предусматривать сокращение Россией своих военных расходов. По ее словам, все это может быть связано с более широкой системой контроля за вооружением России, так как даже после окончания войны российская армия будет представлять угрозу Европе.

Отметим, ранее о необходимости сокращения численности армии РФ заявила и Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она обеспокоена военным потенциалом Кремля, поэтому предложила в мирной сделке по Украине предусмотреть снижение РФ расходов на армию. Подобной позиции придерживается также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его мнению, даже если диктатор Путин подпишет мирное соглашение с Украиной, Россия все равно останется угрозой для Европы на длительное время.

В Европе обеспокоены увеличением в России арсенала дальнобойных ракет и дронов. В этом они видят угрозу европейской безопасности.

Министр армии США Дэн Дрисколл, которого Трамп сделал ответственным за продвижение своего нового «мирного» плана по прекращению войны РФ против Украины, пытается убедить европейских министров иностранных дел ускорить прекращение боевых действий, предупреждая их тем, что РФ увеличивает арсенал дальнобойного оружия.

