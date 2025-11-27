закрыть
«Тема как атомная бомба»: белорусы спорят по поводу многодетных семей

14
  • 27.11.2025, 10:48
  • 3,204
«Тема как атомная бомба»: белорусы спорят по поводу многодетных семей
Иллюстративное фото: Shutterstock

Люди разделились на два лагеря.

Белоруска Алена живет в Молодечно, по образованию она медик. Сейчас женщина в декрете с третьим ребенком. Ее семья теперь считается многодетной, и, судя по всему, из-за этого ей не раз «прилетало». Возмущением из-за предвзятого отношения Алена поделилась в своем аккаунте в TikTok — и разделила комментаторов на два лагеря.

Третью дочь Алена родила в июле. Вероятно, с момента рождения малышки женщина не раз получала замечания в адрес многодетных семей — и поэтому решила эмоционально высказаться в TikTok. При этом отметила, что «тема о многодетных семьях как атомная бомба — затронули, и вам хана».

— С каких это пор многодетная семья стала равняться со словом «неблагополучная»? Почему в нашей стране все думают, что, если семья многодетная, значит, она в социально опасном положении? — задается вопросом она. — Нет, есть абсолютно нормальные. Мы многодетные, у меня есть куча таких же [знакомых], и они живут прекрасно, еще лучше некоторых. И вот эти все комментарии о том, что многодетные живут только за счет государства, за счет налогов, за счет льгот каких-то… О чем вы говорите? Идите рожайте, и будут у вас эти льготы.

По словам женщины, она за дополнительной помощью не обращалась, так как ей просто это не нужно.

— Все пишут в комментариях, что вот вам положено то, это. Почему мы об этом не знаем? Знают мамы, у которых один-два ребенка. Расскажите мне, я буду знать, — возмутилась белоруска.

@alyona_mairina Тема о многодетных семьях как атамная бомба, затронули и вам хана 🤣 Ну расскажите какие там льготы положено? А то живём в бесплатной квартире и мат капитал 11 тыс $ не знаем куда потратить 🤣 #рекомендации #многодетнаясемья #новорожденныймалыш #мамавдекрете #мама ♬ оригинальный звук - Алёна Майрина

Видео Алены посмотрели более 60 тысяч раз, под ним больше 400 комментариев. Мнения под роликом разделились: кто-то поддерживает женщину и делится, что у самих больше трех детей, кто-то считает, что она не права. Вот некоторые из комментариев.

«Давайте кричать громче, что мы многодетные! Я горжусь тем, что у меня четверо детей. Я богатый человек. И чихать я хотела на все, что говорят. Я царица!»

«Я одного не понимаю: кто им мешает рожать и становиться многодетными? Рожайте, пользуйтесь и вы льготами, получайте «бесплатные» квартиры».

«Я недавно стала многодетной мамой. Честно сказать, даже еще не знаю, как официально стать многодетной, куда и какие документы нужно занести. Не говоря уже о льготах».

«Мы стали многодетными 1,5 года назад. Когда старшим было 14 и 11 лет, мы — осознанные многодетные. Квартиры заработали сами, из льгот — только помощь к школе. Многодетные — не значит малоимущие».

«Много и хороших. Моя напарница — многодетная, прекрасная семья, и у дочки в саду много хороших семей».

«У меня сын — первый класс, 110 рублей! Мы не многодетные! Это про льготы, которых нет, как вы говорите! Так что преимущество очевидно! Та же система с жильем, с помощью к школе и т.д.!»

«Квартиру уже получили?»

«Знаю семь многодетных семей, из них две — нормальные. Даже у моей тети пятеро детей, ее дети тоже понарожали по три-пять детей. У двоих детей изъяли, трое — в СОПе, все пьют».

«У нас в социально опасном положении было пять семей, и все — многодетные. Вот как так?»

