закрыть
27 ноября 2025, четверг, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Покер Мбаппе и разгром «Ливерпуля»: как прошли матчи Лиги чемпионов

  • 27.11.2025, 11:02
  • 1,430
Покер Мбаппе и разгром «Ливерпуля»: как прошли матчи Лиги чемпионов

Итоги 5-го тура общего этапа.

В ночь на 27 ноября завершился 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Портал Tengri Sport рассказал про самые интересные и захватывающие матчи прошедшей ночи.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов прошло несколько интересных матчей. А некоторые из них обернулись неожиданным исходом.

Было зафиксировано сразу несколько сенсационных и результативных исходов: ПСЖ разгромил «Тоттенхэм», Мбаппе в одиночку принес «Реалу» победу в Пирее, «Арсенал» все так же идет на серии побед, а «Ливерпуль» потерпел разгромное домашнее поражение.

ПСЖ – «Тоттенхэм» 5:3

ПСЖ одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» на «Парк де Пренс» со счетом 5:3. Гости дважды выходили вперед благодаря голам Ришарлисона Андраде и Коло Муани, однако хет-трик Витиньи, а также точные удары Фабиана Руиса и Вильяна Пачо принесли парижанам три очка.

Команда Луиса Энрике укрепила позиции в верхней части таблицы и практически гарантировала себе место в плей-офф.

«Олимпиакос» – «Реал Мадрид» 3:4

Мадридский «Реал» в драматичном матче вырвал победу у греческого «Олимпиакоса» в Пирее – 4:3. Килиан Мбаппе оформил покер, забив все четыре мяча своей команды. «Олимпиакос» дважды пытался отбиться усилиями Мехди Тареми и Аюба эль-Кааби, но в итоге остался ни с чем. Мадридцы набрали важные три очка.

«Арсенал» – «Бавария» 3:1

«Арсенал» сохранил серию побед, обыграв «Баварию» на «Эмирейтс» со счетом 3:1.

Голы Юрриена Тимбера, Нони Мадуэке и Габриэла Мартинелли обеспечили лондонцам пятую победу подряд. Единственный мяч мюнхенцев забил Леннарт Карль на 32-й минуте. Команда Микеля Артеты единолично возглавляет турнирную таблицу после пяти туров.

«Ливерпуль» – ПСВ 1:4

«Ливерпуль» потерпел неожиданное домашнее поражение от ПСВ – 1:4. К окончанию первого тайма счет был ничейным, однако уже во втором отрезке Гус Тил и Коухаиб Дриош добавили 3 мяча и разгромили соперника.

Единственный гол «красных» забил Доминик Собослаи. После этого результата команда Арне Слота опустилась на 13-е место турнирной таблицы и серьезно осложнила себе борьбу за прямое попадание в плей-офф.

А «Кайрат»?

В пятом туре также сыграл алматинский «Кайрат», соперником которого стал датский «Копенгаген». Матч прошел в ночь на 27 ноября на стадионе «Паркен» и завершился победой хозяев.

Среди датчан голы удалось забить Виктору Дадасону (26'), Джордану Ларссону (59' пенальти) и Роберту Силва (73').

Среди игроков «Кайрата» распечатать ворота соперника вышло у Дастана Сатпаева (81') и Олжаса Байбека (90'), однако усилий казахстанцев не хватило – они проиграли встречу с итоговым счетом 3:2.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип