Покер Мбаппе и разгром «Ливерпуля»: как прошли матчи Лиги чемпионов 27.11.2025, 11:02

1,430

Итоги 5-го тура общего этапа.

В ночь на 27 ноября завершился 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Портал Tengri Sport рассказал про самые интересные и захватывающие матчи прошедшей ночи.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов прошло несколько интересных матчей. А некоторые из них обернулись неожиданным исходом.

Было зафиксировано сразу несколько сенсационных и результативных исходов: ПСЖ разгромил «Тоттенхэм», Мбаппе в одиночку принес «Реалу» победу в Пирее, «Арсенал» все так же идет на серии побед, а «Ливерпуль» потерпел разгромное домашнее поражение.

ПСЖ – «Тоттенхэм» 5:3

ПСЖ одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» на «Парк де Пренс» со счетом 5:3. Гости дважды выходили вперед благодаря голам Ришарлисона Андраде и Коло Муани, однако хет-трик Витиньи, а также точные удары Фабиана Руиса и Вильяна Пачо принесли парижанам три очка.

Команда Луиса Энрике укрепила позиции в верхней части таблицы и практически гарантировала себе место в плей-офф.

«Олимпиакос» – «Реал Мадрид» 3:4

Мадридский «Реал» в драматичном матче вырвал победу у греческого «Олимпиакоса» в Пирее – 4:3. Килиан Мбаппе оформил покер, забив все четыре мяча своей команды. «Олимпиакос» дважды пытался отбиться усилиями Мехди Тареми и Аюба эль-Кааби, но в итоге остался ни с чем. Мадридцы набрали важные три очка.

«Арсенал» – «Бавария» 3:1

«Арсенал» сохранил серию побед, обыграв «Баварию» на «Эмирейтс» со счетом 3:1.

Голы Юрриена Тимбера, Нони Мадуэке и Габриэла Мартинелли обеспечили лондонцам пятую победу подряд. Единственный мяч мюнхенцев забил Леннарт Карль на 32-й минуте. Команда Микеля Артеты единолично возглавляет турнирную таблицу после пяти туров.

«Ливерпуль» – ПСВ 1:4

«Ливерпуль» потерпел неожиданное домашнее поражение от ПСВ – 1:4. К окончанию первого тайма счет был ничейным, однако уже во втором отрезке Гус Тил и Коухаиб Дриош добавили 3 мяча и разгромили соперника.

Единственный гол «красных» забил Доминик Собослаи. После этого результата команда Арне Слота опустилась на 13-е место турнирной таблицы и серьезно осложнила себе борьбу за прямое попадание в плей-офф.

А «Кайрат»?

В пятом туре также сыграл алматинский «Кайрат», соперником которого стал датский «Копенгаген». Матч прошел в ночь на 27 ноября на стадионе «Паркен» и завершился победой хозяев.

Среди датчан голы удалось забить Виктору Дадасону (26'), Джордану Ларссону (59' пенальти) и Роберту Силва (73').

Среди игроков «Кайрата» распечатать ворота соперника вышло у Дастана Сатпаева (81') и Олжаса Байбека (90'), однако усилий казахстанцев не хватило – они проиграли встречу с итоговым счетом 3:2.

