Белорусов ждут важные изменения в декабре 27.11.2025, 10:59

Новшества в банках, большие выходные, штраф за летнюю резину и не только.

Декабрь в Беларуси принесет несколько важных изменений — от штрафов за летнюю резину и ограничений на движение по МКАД до новых правил банков и длинных выходных. Вступает в силу очередной санкционный пакет ЕС, «Белавиа» возвращается в Алматы, а школы готовятся к зимним каникулам, пишет Onliner.

Банковские изменения

С 1 декабря Беларусбанк вносит изменения в правила пользования и условия предоставления, обслуживания и использования платежных карт.

Так, появится дополнительная возможность заблокировать карту через звонок в контакт-центр. Звонить нужно с номера мобильного телефона, указанного в учетной системе банка. Еще одно изменение касается выпуска карты после истечения срока ее действия: новую выпустят с другим уникальным номером.

МТБанк с 2 декабря снизит комиссию за выписки по счетам: за период менее 12 месяцев — с 20 до 10 рублей, за период 12 месяцев и более — с 50 до 20 рублей. Исключение — выписки, сформированные за последние 95 календарных дней, которые останутся бесплатными. В интернет-банке выписку можно сформировать за любой период бесплатно.

Кроме того, банк снижает минимальную комиссию за переводы в российских рублях в пользу физического или юридического лица за пределы банка — она составит 20 рублей вместо 150 (размер комиссии — 0,7% от суммы — сохраняется).

В Приорбанке с 3 декабря изменятся правила перевода с карты на карту за рубеж: в течение недели можно будет совершить не более 20 переводов на одну карту.

БНБ-Банк с 22 декабря введет лимиты на бесконтактное снятие наличных в банкоматах — $1700 по картам Mastercard World Elite и Visa Infinite, $350 по остальным картам БНБ-Банка.

Эти лимиты касаются только снятия наличных бесконтактным способом — когда вы прикладываете к банкомату карту, смартфон или смарт-часы с платежным приложением (Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay, «Белкарт Pay»). Если нужно снять больше этого лимита, нужно вставить карту в банкомат — тогда будут действовать стандартные лимиты в зависимости от типа карты.

Вступит в силу 19-й пакет санкций

В последнем санкционном пакете ЕС упоминаются три белорусских банка: Альфа Банк, Сбер Банк, Банк ВТБ.

Как сообщили в Альфа Банке, карты продолжат работать как в Беларуси, так и за рубежом. Возможны отдельные сложности при оплате в Европе — из-за решений некоторых иностранных контрагентов. Кроме того, с декабря перестанет работать Apple Pay, поэтому банк готовит альтернативу — специальные платежные стикеры, рассматриваются другие решения.

Штраф за летнюю резину

До 1 декабря нужно перейти на зимнюю резину. Если этого не сделать, можно получить штраф до 1 базовой величины (42 рубля).

За повторное нарушение грозит штраф от 2 до 5 базовых (от 84 до 210 рублей).

Ограничат движение на МКАД

С 1 декабря на одном из участков МКАД будет запрещено движение тракторов и самоходных машин. Ограничение будет действовать в обоих направлениях от развязки с местным проездом улицы Ваупшасова и улицей Липковской до развязки с улицей Виктора Турова и трассой Н-9034.

Объезд данного участка возможен по маршрутам:

автодорога Н-9034 — улица Селицкого — Партизанский проспект;

местный проезд МКАД — улица Ваупшасова — улица Радиальная — улица Кабушкина — улица Ташкентская — улица Уборевича.

Большие выходные

В этом году католическое Рождество, 25 декабря, выпадает на четверг, поэтому выходным решили сделать еще и пятницу, 26 декабря. Так что можно будет отдыхать четыре дня подряд — с 25 по 28 декабря.

Но в конце года будет еще одна рабочая суббота — 20 декабря будем работать за пятницу, 26 декабря.

«Белавиа» снова будет летать в Алматы

Первый рейс запланирован на 18 декабря.

Рейсы в Казахстан будут выполняться по понедельникам и четвергам, обратно — по вторникам и пятницам. Вылет из Минска — в 20:20, прилет в Алматы — в 03:10; вылет из Алматы — в 04:10, прилет в Минск — в 07:30. Разница во времени между двумя городами — 2 часа.

Билеты будут стоить от 659 рублей в одну сторону и от 1169 рублей туда-обратно (тариф «Лайт»).

Пересмотрят цены на сигареты

Максимальные розничные цены обновляются каждый месяц и публикуются на сайте Министерства по налогам и сборам. Какие именно сигареты подорожают с декабря, пока неизвестно.

Откроются елочные базары

Обычно она начинают работать в Минске во второй половине декабря. Там предлагают не только срубленные елки, но и деревья в кадках.

Зимние каникулы у школьников

В этом году школьники отправятся на каникулы 25 декабря. Отдыхать дети будут две недели, а на учебу вернутся 8 января 2026 года.

