27 ноября 2025, четверг
Бойцы ВСУ уничтожили ДРГ оккупантов

  • 27.11.2025, 11:13
Двоих российских военных взяли в плен.

Подразделение 8-го полка Сил специальных операций Украины провело результативные специальные действия, в ходе которых была обнаружена диверсионно-разведывательная группа российских войск.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. В ходе стрелкового боя украинские операторы ССО ликвидировали одного военнослужащего РФ. Еще двух российских диверсантов удалось захватить в плен.

Кроме того, группа ССО получила трофеи - оружие противника, средства связи и документы, которые могут содержать важную оперативную информацию. Силы специальных операций продолжают наносить точечные удары по вражеским подразделениям, ослабляя боевые возможности российской армии на фронте.

