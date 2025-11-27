Бойцы ВСУ уничтожили ДРГ оккупантов
- 27.11.2025, 11:13
Двоих российских военных взяли в плен.
Подразделение 8-го полка Сил специальных операций Украины провело результативные специальные действия, в ходе которых была обнаружена диверсионно-разведывательная группа российских войск.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. В ходе стрелкового боя украинские операторы ССО ликвидировали одного военнослужащего РФ. Еще двух российских диверсантов удалось захватить в плен.
Кроме того, группа ССО получила трофеи - оружие противника, средства связи и документы, которые могут содержать важную оперативную информацию. Силы специальных операций продолжают наносить точечные удары по вражеским подразделениям, ослабляя боевые возможности российской армии на фронте.
