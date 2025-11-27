закрыть
«Переплатила около 2000 евро»

  • 27.11.2025, 11:18
  • 1,220
«Переплатила около 2000 евро»

Жительница «Минск Мира» обнаружила, что ее квартира меньше, чем значится в бумагах.

Жительница «Минск Мира» обнаружила, что после сдачи дома парковку возле ее подъезда внезапно сделали платной, установили шлагбаумы, а площадь ее квартиры оказалась меньше заявленной — и застройщик до сих пор не объяснил, почему собственники узнали об изменениях постфактум. Обо всех этих странностях женщина рассказала «главе» администрации Октябрьского района Эдуарду Томильчику.

Минчанка живет в доме № 1 по улице Леонида Левина. По ее словам, еще на этапе строительства жильцы заявили менеджеру, закрепленному за домом, о желании огородить открытую парковку шлагбаумом. Тогда им устно ответили, что такое решение невозможно, поскольку делать стоянку платной не планируется.

Однако уже после завершения строительства собственники неожиданно обнаружили, что в проект были внесены изменения: на территории появились шлагбаумы, и парковка стала платной. При этом жильцам ничего заранее не сообщили.

Женщина также заявила, что фактическая площадь ее квартиры оказалась примерно на 5% меньше, чем значилось в изначальных документах. По ее словам, она переплатила около 2000 евро — деньги, которые могла бы вложить в парковочное место. Почему вопрос возврата средств так и не был решен, выяснить не удалось.

Наличие парковочного места для нее — принципиальный момент, подчеркнула минчанка. По ее словам, зная о будущем формате стоянки, она выбрала бы другой жилой комплекс.

В происходящем она видит прямое нарушение и спрашивает, на каком основании застройщик принял такие решения. Проще всего сейчас переложить ответственность на менеджера и сказать: «Он уже уволен, такого быть не могло», уверена минчанка.

Глава района объяснил, что в «Минск Мире» парковочные места, как правило, не закрепляются за конкретными квартирами по договору. Поэтому, если проект меняется в части общих зон, застройщик формально не обязан согласовывать это с жильцами.

