Кремль исключил уступки по Украине накануне визита Уиткоффа 1 27.11.2025, 11:21

2,178

Сергей Рябков

Москва обеспокоена публикацией разговора между Уиткоффом и Ушаковым.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на крупные уступки в мирном плане в отношении Украины после того, как опубликованная СМИ запись разговора с участием спецпосланника США Стива Уиткоффа показала, что он давал Москве советы о том, как представить план мира президенту США Дональду Трампу.

По словам Рябкова, Москва приветствует усилия администрации президента США Дональда Трампа, но Россия не готова на уступки в вопросах урегулирования украинского конфликта. «Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи», — цитирует Рябкова Reuters.

Москва также выразила обеспокоенность по поводу утечки опубликованной агентством Bloomberg стенограммы разговора между Уиткоффом и Ушаковым, в ходе которого американский спецпосланник давал Ушакову рекомендации по поводу того, как представить Трампу мирный план.

Посланник Белого дома Стив Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе вместе с рядом представителей американской администрации, сказал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в среду, что пока преждевременно говорить о скором заключении мирного соглашения по Украине. «Пока подождите, пока преждевременно об этом говорить», — заявил Песков.

