27 ноября 2025, четверг, 11:59
Бюджетник для всех: доступного соперника Skoda Octavia от Dacia показали впервые

  • 27.11.2025, 11:41
Бюджетник для всех: доступного соперника Skoda Octavia от Dacia показали впервые
Фото: Carscoops

Об автомобиле уже кое-что известно.

Новая недорогая модель Dacia станет популярным автомобилем, который сделает практичное бюджетное предложение всем покупателям. Доступного соперника Skoda Octavia показали на первых фото.

Новая Dacia C-Neo (пока это предварительное название) присоединится к линейке популярных автомобилей европейского производителя. Компания намерена усилить свои позиции в другом сегменте с более крупным автомобилем. Фото показывает Carscoops.

Об автомобиле уже кое-что известно. Он станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. Бюджетник Dacia C-Neo может дебютировать уже в 2026 году.

Фото: Carscoops

От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но, по ранним данным, окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м. Также была информация, что модель предложат с увеличенным клиренсом.

Фактически, это УПП – универсал повышенной проходимости. Также формат машины можно описать как низкий кроссовер с практичным силуэтом и вместительным багажником. Новая модель Dacia C-Neo должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

