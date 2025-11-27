ISW: Украина способна сдержать Россию 27.11.2025, 11:45

Аналитики назвали ключевые условия успеха.

Украина способна остановить дальнейшее продвижение российских войск и стабилизировать ситуацию на фронте при условии надлежащей военной поддержки западных партнеров в сочетании с санкциями.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы доказали свою эффективность в сдерживании продвижения российских войск и проведении успешных контрнаступлений, особенно при условии их хорошего личного состава и оснащения», - говорится в отчете.

В частности, Украина заставила российские войска вывести свои подразделения из Киевской области и других регионов севера Украины в апреле 2022 года, освободила значительную часть Харьковской области во время контрнаступления в сентябре и октябре 2022 года, а также заставила Россию оставить правобережную Херсонскую область в ноябре 2022 года.

Аналитики ISW отмечают, что украинские войска «нанесли России непропорционально высокие потери по сравнению с объемом достижений», заставляя противника тратить время, человеческие ресурсы и технику на изнурительные наступательные действия.

В Институте напомнили, что украинские войска также сорвали российские наступления на север Харьковской и Сумской областей весной 2024 года и в январе 2025 года соответственно.

Как отмечают аналитики, Украина заставила Россию начать позиционную войну, которая лишает Россию возможности проводить оперативный маневр.

«Своевременная и достаточная западная военная помощь и продажа оружия Украине, в сочетании с решительными экономическими мерами США и других западных стран против России, могут позволить Украине остановить продвижение России на поле боя, особенно если украинские войска будут использовать свои хорошо развитые укрепления в Донецкой области», - пишет ISW.

