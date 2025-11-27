Серьезный вызов Петр Олещук

Для Европейского cоюза и НАТО такое соглашение неприемлемо.

Мирный план из 28 пунктов, неофициально названный «планом Уиткоффа», был подготовлен в начале ноября 2025 года по инициативе администрации Дональда Трампа. Согласно расследованиям западных СМИ, его разработали специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев на встрече в Майами в октябре 2025 года. В формировании плана также принимал участие зять президента Трампа Джаред Кушнер. Дональд Трамп узнал о плане в последний момент и «дал добро» на его обнародование, хотя государственный секретарь США Марко Рубио, как сообщается, был о нем проинформирован не полностью.

«План» существует лишь как рабочий проект. Украинское и международное сообщество узнало о нем в основном благодаря утечкам в СМИ. В Белом доме заявили, что план пока не имеет статуса официального соглашения и «остается на уровне общей концепции». Российская сторона отрицает свою причастность к американским мирным инициативам. Представители Кремля утверждают, что якобы ничего не знали о каких-либо «мирных предложениях» со стороны США. Таким образом, документ скорее выглядит как рамочная инициатива американской администрации, а не как согласованный межгосударственный план.

Согласно утечкам, «план Уиткоффа» предполагает ряд жестких ограничений для Украины и значительные уступки Кремлю. Одно из ключевых положений - это отказ Украины от части территорий. План фактически требует признания за Россией оккупированных регионов (Крым, Луганская, Донецкая области, а также части Запорожской и Херсонской). В то же время Украине формально «подтверждается» ее суверенитет за пределами этих пяти регионов.

Вторая группа положений касается военно-политического статуса. План предлагает предоставить Украине нейтральный статус «вне НАТО», и исключить размещение на ее территории любых иностранных войск. Украинскую армию призывают сократить (до 600 тысяч военнослужащих), запретив определенные типы вооружений и техники. В качестве компенсации предусмотрены так называемые «гарантии безопасности» (в том числе и военные). Формально от США и западных партнеров, но с жесткими условиями (например, гарантии аннулируются, если Украина атакует Россию).

План также содержит экономические и социальные пункты. Предлагается использовать замороженные российские активы для восстановления Украины (согласно американскому проекту, США получают половину доходов от этих средств). В утечках также звучали культурно-социальные нормы.Например, предоставление русскому языку официального статуса и признание Украинской православной церкви Московского патриархата (хотя в публичной версии эти пункты отсутствуют и говорится лишь о «следовании политике ЕС в сфере языка и религии»). В ряде источников упоминаются и дополнительные условия: всеобщая амнистия участников конфликта, обмен пленными по формуле «всех на всех», президентские выборы в Украине и создание «совета мира» под эгидой Трампа. Все эти положения в совокупности выглядят как попытка формализовать ключевые требования Кремля (отказ Украины от аннексированных территорий и членства в НАТО) в обмен на ограниченные гарантии безопасности для Украины, которые, по сути, подаются как «компенсация».

Для Украины и ее союзников этот план создает ряд критических вызовов. Во-первых, требования фактически свернуть военный потенциал (сокращение армии вдвое, отказ от значительной части вооружений) делают страну крайне уязвимой к новой агрессии. Также прекращение военной помощи со стороны США оставляет Украину беззащитной в случае очередного наступления. С точки зрения внутренней безопасности, предложения о привилегиях для русского языка и церкви могут дестабилизировать ситуацию и усилить внутренний раскол, так как не соответствуют украинскому законодательству о государственном языке.

Для Европейского cоюза и НАТО такое соглашение также неприемлемо. Представители ЕС уже заявили, что не увидели «никаких уступок со стороны России», и потому инициатива выглядит абсолютно несбалансированной. Согласно Уставу ООН и Хельсинкскому акту, ни одна страна не имеет права навязывать другой отказ от территории силой. Аналогично, Конституция Украины гарантирует неприкосновенность ее территории, а изменение границ требует всеукраинского референдума. Поэтому в результате затяжных переговоров между Украиной и США пункты о «невступлении в НАТО» и территориальных изменениях решено было «вынести за скобки» и передать на уровень президентов.

Кроме того, план противоречит основным целям Украины в этой войне. Он фактически исключает возможность полного восстановления суверенитета над Крымом и Донбассом. Президент Зеленский уже заявил, что Украина не является препятствием для мира, но этот мир должен быть справедливым и достойным. Таким образом, реализация «плана Уиткоффа» в текущей редакции не только подрывает обороноспособность Украины, но и выходит за рамки любых легитимных процедур в государстве.

С середины ноября 2025 года между Киевом и Вашингтоном продолжаются переговоры по доработке предложенного текста. По результатам первых встреч (в частности, в Женеве 23 ноября) стороны подготовили обновленный рамочный документ. Президент Зеленский заявил, что теперь количество пунктов «меньше 28» и в план добавлено «много разумного». По данным СМИ, спорные положения о численности ВСУ, Запорожской АЭС и амнистии будут скорректированы, а фундаментальные вопросы территорий и членства в НАТО отложены для обсуждения на уровне президентов.

На данный момент «план Уиткоффа» рассматривается как рамочная основа для дальнейших переговоров, а не как финальное соглашение. Ожидается, что решение по любым договоренностям будут принимать лично президенты Украины и США. Дональд Трамп уже заявил, что жесткие дедлайны пересматриваются, назвав план «гибким, неокончательным предложением».

Таким образом, в случае готовности сторон двигаться дальше, «план Уиткоффа» может стать отправной точкой компромисса, но только после существенной переработки. Ключевую роль в его судьбе будут играть сами переговорщики и политики. Если Россия действительно согласится на длительный режим прекращения огня, а США и Европа предоставят Украине серьезные гарантии безопасности, на этой основе может быть выработан финальный мирный документ. Однако любое решение потребует отказа от вето и учета «чувствительных» национальных интересов. Пока же «план Уиткоффа» остается на стадии обсуждения, а его реализация в первоначальном виде блокируется как юридическими нормами, так и политической реальностью.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

