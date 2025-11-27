закрыть
27 ноября 2025, четверг, 12:21
В Гродно «мститель» поливал машины клеем

В Гродно «мститель» поливал машины клеем

Авто мешали на его пути к мусоркам.

В Гродно «мститель» поливал машины клеем

Авто мешали на его пути к мусоркам.

В Гродно милицией задержан 37-летний мужчина, который несколько раз повредил одни и те же автомобили. Они мешали ему на пути к мусорным контейнерам, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

История началась еще в конце мая, когда в одну из ночей 37-летний житель Гродно, вышел из своего дома по проспекту Строителей, чтобы выбросить мусор. На пути к контейнерам стоял Mercedes, который затруднял проход. Раздосадованный мужчина решил отомстить и повредил машину с помощью клея, который был в мусорном мешке.

Облитый клеем Seat в Гродно

Спустя месяц он заметил, что на том же месте теперь припарковался Seat. Мужчина решил, что и этот автомобиль ему мешает. Поэтому купил тюбик клея. В одну из ночей снова вышел выбросить мусор и залил клеем замок водительской двери.

К концу августа ситуация повторилась: оба автомобиля вновь оказались припаркованными на пути к контейнерам. Мужчина опять действовал по отработанной схеме с клеем, повредив капот и лобовое стекло обеих машин. В сентябре и октябре продолжил свои действия, надеясь, что владельцы авто перестанут оставлять их в этом месте.

«Стоит отметить, что водители пешеходам не мешали, не нарушали Правила дорожного движения, стоянка в том месте не запрещена. Общий ущерб, нанесенный автомобилистам, составил более 3000 рублей», — рассказали в УВД.

Владельцы авто поняли, что кто-то систематически повреждает их машины, и пошли в милицию. В итоге сотрудники уголовного розыска нашли 37-летнего местного жителя, он был задержан патрульно-постовой службой, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

