Солигорск проснулся в розовом тумане 27.11.2025, 12:15

Метеорологи и физики рассказали, что стоит за этим явлением.

Накануне утро в Солигорске оказалось по-настоящему необычным. Жители города стали массово делиться в соцсетях фотографиями и видео необычного атмосферного явления — густого розового тумана, окутывавшего улицы, пишет «Минская правда».

Метеорологи и физики выделяют несколько ключевых причин, которые могли превратить обычный туман в розовый.

1. Эффект «утреннего заката». Это основная и самая вероятная причина. Сам по себе туман бесцветный. Волшебство начинается на рассвете, когда солнце находится низко над горизонтом. Его лучам приходится пробиваться через более плотные слои атмосферы, которые действуют как гигантский светофильтр, «отсекая» холодные синие оттенки и пропуская теплые — красные и оранжевые. Плотный туман выступает в роли огромного экрана, который отражает и рассеивает этот розовый свет по всему городу.

2. Аномалии погоды и температурные качели. Зимой розовый туман часто возникает на фоне резких перепадов температуры. Когда столбик термометра значительно выше сезонной нормы, это способствует активному испарению влаги и созданию особенно плотного туманного «покрывала», которое идеально отражает и преломляет солнечный свет.

3. Влияние циклонов. Облачная и туманная погода часто сопровождает циклоны. При определённом стечении обстоятельств — плотной облачности наверху и просветах у горизонта — циклон может создать идеальный «проектор» для окрашивания тумана в нежные тона.

