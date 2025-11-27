Кремль получил мощнейший удар 18 27.11.2025, 12:21

Стало известно, насколько упал экспорт российской нефти после санкций США.

Благодаря введенным санкциям добыча сырой нефти в России до конца 2025 года уменьшится на 5%, а экспорт уже снизился на 15−20%.

Также увеличивается дефицит местных бюджетов в регионах РФ. Об этом заявил Владислав Власюк, советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики пил время встречи с политическим советником Министерства финансов США Сайрусом Ньюлином, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи стороны обсудили влияние недавних санкций США против российских нефтяных компаний и усиление контроля за выполнением экспортных ограничений со стороны G7 по поставкам компонентов, критических для производства российского оружия.

Также сообщается, что совместная работа над следующим, 20-м, пакетом санкций Евросоюза была одной из ключевых тем во время встречи с директором по вопросам экономической безопасности МИД Дании Михаэлем Лунном Еппесеном, санкционным координатором Дании Саймоном Фастеркьером Кьельдсеном и послом Дании в Украине Томасом Лунд-Соренсеном.

Участники встречи отметили, что 20-й пакет должен охватывать дальнейшие ограничения финансового сектора, персональные санкции и инфраструктуру теневого флота, а также дополнительные ограничения в отношении западных компонентов, которые Россия использует в сфере ВПК. Украина уже передала Евросоюзу соответствующие предложения.

22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — ее крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

