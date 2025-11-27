закрыть
27 ноября 2025, четверг, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль получил мощнейший удар

18
  • 27.11.2025, 12:21
  • 7,072
Кремль получил мощнейший удар

Стало известно, насколько упал экспорт российской нефти после санкций США.

Благодаря введенным санкциям добыча сырой нефти в России до конца 2025 года уменьшится на 5%, а экспорт уже снизился на 15−20%.

Также увеличивается дефицит местных бюджетов в регионах РФ. Об этом заявил Владислав Власюк, советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики пил время встречи с политическим советником Министерства финансов США Сайрусом Ньюлином, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи стороны обсудили влияние недавних санкций США против российских нефтяных компаний и усиление контроля за выполнением экспортных ограничений со стороны G7 по поставкам компонентов, критических для производства российского оружия.

Также сообщается, что совместная работа над следующим, 20-м, пакетом санкций Евросоюза была одной из ключевых тем во время встречи с директором по вопросам экономической безопасности МИД Дании Михаэлем Лунном Еппесеном, санкционным координатором Дании Саймоном Фастеркьером Кьельдсеном и послом Дании в Украине Томасом Лунд-Соренсеном.

Участники встречи отметили, что 20-й пакет должен охватывать дальнейшие ограничения финансового сектора, персональные санкции и инфраструктуру теневого флота, а также дополнительные ограничения в отношении западных компонентов, которые Россия использует в сфере ВПК. Украина уже передала Евросоюзу соответствующие предложения.

22 октября США впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России — ее крупнейших нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип