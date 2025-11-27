закрыть
27 ноября 2025, четверг, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Эстонии: Путин чувствует запах крови и не готов к миру

3
  • 27.11.2025, 12:35
  • 1,364
МИД Эстонии: Путин чувствует запах крови и не готов к миру

Логика проста.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что действия РФ и диктатора Путина не имеют никаких признаков наступления мира в Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает ERR.

«Мне кажется, что Путин чувствует в воздухе запах крови, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает давление максимально возможным образом - на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно», - считает глава МИД Эстонии.

Цахкна отметил, что Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение.

«И этот процесс невероятно публичный: всевозможные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой шквал информации – большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для людей со слабыми нервами. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции», - добавил министр.

Говоря о мирных усилиях, Цахкна признал, что трудно прогнозировать, потерпят ли они крах или нет.

«Главный посыл украинцев заключался в том, что они хотят сохранить привлечение президента Трампа и Соединенных Штатов. Логика проста: с США можно вести переговоры, но без США невозможно оказывать давление на Россию», - сказал он.

По его словам, даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана, его суть должна заключаться в том, что Путин изменит свои цели.

«Но пока он не показывает готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира», - подчеркнул министр.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип