МИД Эстонии: Путин чувствует запах крови и не готов к миру

МИД Эстонии: Путин чувствует запах крови и не готов к миру3
- 27.11.2025, 12:35
- 1,364
Логика проста.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что действия РФ и диктатора Путина не имеют никаких признаков наступления мира в Украине в ближайшее время.
Об этом сообщает ERR.
«Мне кажется, что Путин чувствует в воздухе запах крови, и для него это очень выгодный тактический момент. Он оказывает давление максимально возможным образом - на фронте, на гражданских, нанося удары по инфраструктуре и энергетическим объектам. Никаких признаков мира пока не видно», - считает глава МИД Эстонии.
Цахкна отметил, что Трамп, наоборот, стремится навязать Украине мирное соглашение.
«И этот процесс невероятно публичный: всевозможные утечки, звонки, предложения и встречные предложения. Такой шквал информации – большая редкость. И второе: современная внешняя политика точно не для людей со слабыми нервами. Мы должны сохранять абсолютное спокойствие и продолжать отстаивать свои позиции», - добавил министр.
Говоря о мирных усилиях, Цахкна признал, что трудно прогнозировать, потерпят ли они крах или нет.
«Главный посыл украинцев заключался в том, что они хотят сохранить привлечение президента Трампа и Соединенных Штатов. Логика проста: с США можно вести переговоры, но без США невозможно оказывать давление на Россию», - сказал он.
По его словам, даже если США, Украина и Европа достигнут какого-то плана, его суть должна заключаться в том, что Путин изменит свои цели.
«Но пока он не показывает готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира», - подчеркнул министр.