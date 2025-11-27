«25 кубов воды утекло»12
Белоруска рассказала, как ее семья заплатила рекордную коммуналку.
Белорусы в соцсетях сейчас активно обсуждают «потяжелевшие» жировки. Брестчанка Антонина Коваленок рассказала, как ее семья израсходовала 25 кубометров воды за месяц, из-за чего пришлось платить и коммуналку больше. Своей историей женщина поделилась в TikTok.
Фото: TUT.BY
В Беларуси норма расхода воды — 140 литров в сутки на одного человека. В месяц это около 4,2 кубометра на каждого жильца. В случае превышения нормы платить приходится по полным тарифам.
По словам Антонины, их в семье трое: она, муж и двухлетняя дочь Камила. Именно из-за ребенка расход воды вырос до таких показателей.
— Камила любит купаться так, чтобы вода постоянно текла. Если ее выключаешь, она подходит и обратно включает, — объясняет женщина. — Поэтому я достаю заглушку, чтобы вода спускалась, и параллельно вода льется [из крана].
По словам брестчанки, раньше расход воды в семье был значительно меньше — никто не ожидал, что за месяц «утечет» 25 кубометров. Из-за этого семье насчитали коммуналку больше обычного — 200 рублей.
В комментариях к видео несколько человек поделились похожими историями:
«У нас так же. Только мы еще и купаться любим три раза в день».
«Я каждый месяц трачу 24 куба. Живет четыре человека, две семьи. У каждого своя стиральная машина, и все помыться после работы не против».
Были и сторонники экономного потребления:
«Нас шесть человек, и столько не вытекает».
«А мне жалко не денег, а жалко воду, никогда без дела воду не открываю».