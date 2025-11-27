«25 кубов воды утекло» 12 27.11.2025, 12:40

2,750

Белоруска рассказала, как ее семья заплатила рекордную коммуналку.

Белорусы в соцсетях сейчас активно обсуждают «потяжелевшие» жировки. Брестчанка Антонина Коваленок рассказала, как ее семья израсходовала 25 кубометров воды за месяц, из-за чего пришлось платить и коммуналку больше. Своей историей женщина поделилась в TikTok.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

В Беларуси норма расхода воды — 140 литров в сутки на одного человека. В месяц это около 4,2 кубометра на каждого жильца. В случае превышения нормы платить приходится по полным тарифам.

По словам Антонины, их в семье трое: она, муж и двухлетняя дочь Камила. Именно из-за ребенка расход воды вырос до таких показателей.

— Камила любит купаться так, чтобы вода постоянно текла. Если ее выключаешь, она подходит и обратно включает, — объясняет женщина. — Поэтому я достаю заглушку, чтобы вода спускалась, и параллельно вода льется [из крана].

По словам брестчанки, раньше расход воды в семье был значительно меньше — никто не ожидал, что за месяц «утечет» 25 кубометров. Из-за этого семье насчитали коммуналку больше обычного — 200 рублей.

В комментариях к видео несколько человек поделились похожими историями:

«У нас так же. Только мы еще и купаться любим три раза в день».

«Я каждый месяц трачу 24 куба. Живет четыре человека, две семьи. У каждого своя стиральная машина, и все помыться после работы не против».

Были и сторонники экономного потребления:

«Нас шесть человек, и столько не вытекает».

«А мне жалко не денег, а жалко воду, никогда без дела воду не открываю».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com