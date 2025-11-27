«Трампа может спасти только Украина» 7 27.11.2025, 12:43

5,938

Роман Бессмертный

Cитуация в США будет только обостряться.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал украинский политик, посол в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный.

– Женевская встреча дала определенное ослабление напряженности. Количество пунктов уменьшили, что-то вынесли на отдельное обсуждение на уровне президентов. Зеленский заявляет, что готов встретиться с Трампом лично. Есть деликатные вопросы, которые обязательно нужно обсудить. Но Белый дом четко указывает, что никакой встречи не планирует. Уиткофф едет в Москву, Дрисколл – в Киев. Встречаться с президентом Украины Трамп будет лишь тогда, когда все уже будет формализовано на финальной стадии. Что сейчас происходит? Почему Трамп избегает личной встречи с Зеленским и европейцами на этом этапе?

– Сейчас мы имеем ситуацию, когда на столе объект, то есть так называемый мирный план Трампа, и инструменты, которыми его пытаются препарировать различные игроки. А поведение Вашингтона обусловлено тем, что он находится в состоянии шторма – из-за пленок Эпштейна. Эти материалы сейчас деморализуют и Дональда Трампа, и всю его команду. На самом деле Вашингтон не имеет готового ответа, как справиться с ситуацией.

Я убежден, что в США прекрасно знали о записях переговоров Уиткоффа и ожидали их публикации. Появление этой записи объясняет и то, что Трамп понимает, как и его окружение, что результат от встречи с Зеленским будет для него не положительным. Максимум – продолжение работы над этим планом, но это только загонит его в еще худший угол.

Посмотрите на ситуацию после Анкориджа. Кремль фактически взял Трампа в собственные тиски. Он сейчас под давлением сразу с двух сторон: файлов Эпштейна и процесса, в который он сам так радостно бросился, обещая решить все за 24 часа. На самом деле Кремль еще сильнее дожимает президента США, чтобы его дискредитировать. А он все больше боится движения вперед – и по этим файлам, и по мирным переговорам или тексту соглашения.

Еще больше этой встречи боятся в Госдепе и в администрации Трампа. Специалисты вроде Рубио и Кушнера прекрасно понимают, что какой бы ни был Зеленский, у него нет варианта отступать и тем более договариваться ни с Трампом, ни с Путиным. И это понимают все.

Есть еще третий момент. Посмотрите на настроение американского общества и политикума. Против этого плана фактически все. Поэтому встреча только обнажит то, что Трамп лоббирует. Любой неосторожный шаг в отношении Украины или Европы только сильнее уничтожит его политически.

Рубио и Кушнер пытаются хотя бы немного его «отбелить» и дистанцировать от этого текста. Но то, что сделал Уиткофф, фактически привязало Трампа к этому плану. И теперь Трамп не может сказать, что текст написали в Москве – потому что это будет означать признание абсолютно аморального и антиправового поведения. Он должен тянуть время. Кремль мечтал затянуть процесс. И теперь он получил это руками самого Трампа. Ведь сначала мы услышали от Рубио, что встреча может быть 27-го... может быть в понедельник... а может быть потом. И теперь уже абсолютно понятно: Трамп просто ищет способ, как выскочить из ситуации, в которую загнал себя.»

– То есть речь уже идет не о реализации этого плана, а о том, как Трамп будет из этой истории выскакивать?

– Именно так. После Женевы и Абу-Даби стало очевидно: мирный план США может быть только таким, который соответствует международному праву и конституционным принципам Украины и Соединенных Штатов. И никто – ни Европа, ни Украина, ни тем более США – не может отступить от этих вещей. Украина не начинала войну, Европа не начинала войну.

События в самих США показывают: каждый шаг Трампа против Украины или Европы – прямой путь к концу его политической карьеры. Но если он вдруг решит действовать в соответствии с международным правом, то Россия будет еще больше глумиться над ним, сливая информацию, демонстрирующую его связи с российскими спецслужбами и криминальными финансами. И это параллельный путь к очень быстрому импичменту.

– Зачем тогда снова Уиткофф поедет в Москву, а Дрисколл – в Киев? Понятно, что есть вопросы, по которым согласование невозможно. Или будут пытаться «синхронизировать-продавить» Украину?

– Это мы с вами мыслим категориями реальности. Но для Дональда Трампа и Владимира Путина в этом плане ничего невозможного не существует. Они будут искать все инструменты, чтобы дальше глумиться над Европой и Украиной. И боюсь, что Уиткофф в Москве будет говорить точно не о мире.

– Встреча в Абу-Даби 25 ноября администрацией США почему-то подавалась как такая, что впервые ознакомит россиян с обновленным планом Трампа. Но учитывая интересный набор участников – Игорь Костюков, начальник Главного управления Генштаба РФ, он, кстати, уже присутствовал на стамбульских переговорах в мае, Нарышкин – глава внешней разведки, с украинской стороны – глава ГУР Кирилл Буданов, – все указывает, что собирались говорить о других вопросах, но Дрисколл привез что-то согласованное из Женевы, как акцентировали американцы. На ваш взгляд, что это было?

– Этот разговор изначально планировался совсем не для Дрисколла и касался других тем: возобновления обмена военнопленными, возвращения тел погибших, возвращения незаконно депортированных, похищенных людей, включая детей, а также других гражданских, которые не имели никакого правового статуса. Поэтому такой состав участников вполне логичен.

Почему эта встреча была нужна? Мы помним, что после Анкориджа ситуация двигалась довольно активно, произошло несколько крупных по масштабу обменов и освобождений. Но процесс замер. Было очевидно: для продвижения по треку мирных переговоров необходим хоть какой-то позитивный сигнал. Именно поэтому Дрисколл и отправился в Абу-Даби, чтобы принять участие в этом процессе. Но за то время, пока он летел, ситуация успела измениться несколько раз. В том числе изменилась и позиция по тексту документа. Мы же до сих пор не знаем, каким был результат доклада Рубио Трампу не по телефону, а лично. Узнаем позже. Плюс, появление новых записей и всего этого «кошмара».

Поэтому Дрисколл не мог обсуждать ни с Будановым, ни с Нарышкиным содержание процесса или текст документа, который излагали в Женеве. На тот момент уже было понятно, что даже тема обмена военнопленными существует автономно от мирного трека. А когда стало известно, что встреча откладывается, стало еще понятнее: это самодостаточная линия, и присутствие Дрисколла там скорее символическое. Разве что для того, чтобы он понял атмосферу и контекст. Наложилось несколько процессов одновременно, каждый из которых изменил общую картину. Сейчас мы имеем ситуацию, над которой ломают голову очень многие люди. И вот что надо зафиксировать: очевидно, что от «услуг» Уиткоффа и Келлога Вашингтон в ближайшей перспективе будет отходить. На их место, возможно, придет Дрисколл.»

– Относительно начала этой истории с мирным планом. Ведь Дрисколл привез фактически ультимативный вариант: либо соглашаетесь, либо теряете поддержку США. Мы смогли сойти с этапа или проблема конфликта с Трампом в случае несогласия все еще актуальна?

– И Украина, и европейцы получают от США все меньше разведданных. Это процесс, который продолжается, и объективно он будет усиливаться. Есть определенные важные компоненты, которые сохраняются, но и они со временем будут сокращаться. Оружие – такая же история. Европейцы с каждым месяцем будут покупать у США для Украины все меньше. Сейчас зависимость еще есть, но постепенно она тектонически уменьшается. И давайте не забывать: оружие для Украины не является безвозмездной помощью США. Европа и Украина за него платят. Это огромные деньги и реальные интересы. Поэтому идти по пути ограничения продажи оружия или разведданных Украине Трамп не может уже сейчас – и с каждым днем это становится для него все более политически токсично и невыгодно. Я уже не говорю об экономике: Америка зарабатывает на этом очень существенно, что видно по итогам 2025 года.

Есть третий важный момент. Мы помним, как американское общество реагировало после того первого демарша Трампа. Сегодня эта реакция была гораздо более эмоциональной. Еще один нюанс. В московском документе как раз были пункты о дополнительных возможностях получения доходов американскими компаниями. Мы же прекрасно понимаем, чьи это компании. Поэтому для Трампа навязывание давления Украине становится все менее реалистичным. И в нынешней ситуации уже вполне очевидно: Уиткофф летит (если полетит) в Москву не обсуждать мирный план. Для меня это совершенно ясно. Там будут искать способ вытащить Дональда Трампа из того угла, в который он сам себя загнал.

– Какие именно варианты вы имеете в виду?

– Силовое давление в этом плане будет рассматриваться. Но это автоматически потребует ответа, и со стороны Штатов тоже. А способны ли они на это сейчас? И способна ли Россия выдерживать дальнейшее экономическое давление?

Ситуация, которая сложилась, политически проигрышная для Дональда Трампа. Для него это катастрофа. Для Украины болезненно и неприятно, но не смертельно. А вот для России уже катастрофически. Потому что, помните, Трамп говорил: «козырей нет»? Так вот, теперь козырей нет уже ни у Путина, ни у Трампа. Они свои карты открыли. Для тех, кто понимает, картина очевидна: между Трампом и Путиным существует определенный сговор. Причем сговор не только против Украины – против Европы в целом. И на это надо смотреть совсем под другим углом. Это уже начинают понимать в Вашингтоне. Поэтому Америка сейчас, как мы и прогнозировали, может задать себе вопрос: того ли они выбрали?

– Относительно слитых разговоров Уиткоффа с Дмитриевым и Ушаковым. Во-первых, мы впервые имеем официальное доказательство, что часть окружения Трампа работает на россиян. Причем делает это с определенным комсомольским задором. Далее – кто и зачем опубликовал? Ну и последствия. Республиканцы уже негативно восприняли сам факт существования этого плана, который писался в Кремле. А теперь имеем четкое подтверждение со слов Дмитриева и Ушакова. И повлияет ли это на характер переговоров?

– На мой взгляд, это сделано Москвой. Причина простая: «Мы дали вам текст. Вы обязались провести. Где вы теперь оказались? Так что будете иметь проблемы». И далее: чтобы не соскочили с первоначального плана. Это свидетельствует, что Уиткофф и Трамп не выполняют достигнутых договоренностей. А если так действуют, это означает, что услуги были «оплачены» наперед. В кавычках, но суть понятна. Теперь Москве выгодно пороть Трампа максимально жестко.

Это уже не о «продаже», это о предательстве государственных интересов США. В нормальной ситуации уже бы должны были открыть уголовное дело. Чтобы он ни говорил, но Трамп будет вынужден избавиться от Уиткоффа. Это неизбежно. Но это не значит, что избавится от давления Москвы – найдут другого.

Европа и Украина уже должны понимать: да, встречи нужны, но иллюзий не должно быть никаких. В работе с Трампом очевидно: доверять ему нельзя. Идя на диалог, надо понимать уровень их подлости. Поэтому надо иметь запасные варианты на каждую тему переговоров.

Рубио и Кушнер пытаются спасать ситуацию – это видно. Но ставка на них тоже ошибочна. Потому что между этими двумя крыльями в Вашингтоне неизбежно начнется поединок. И жертвой в любом случае станет Трамп.»

– Все же относительно последствий: будет ли это иметь продолжение внутри Штатов? И может ли повлиять на характер переговоров?

– Будет иметь. И ситуация там будет только обостряться. В нынешнем состоянии спасти Трампа может только Украина. Если он осознает, насколько сильно навредил и Америке, и себе, то должен пойти на открытое, реальное сотрудничество с Украиной и европейцами. И вместе выработать план давления на Россию: санкционного, военного, политического. Изменив экономическую политику, доктрину внешней политики, вернув США в НАТО. И не на словах, а действиями.

Потому что в том документе, который мы обсуждаем как «план Трампа», есть вещи настолько абсурдные, что вызвали шок у всего Запада. Например, посредничество США в переговорах между Россией и НАТО или между Россией и ЕС. Для Европы это прозвучало как приговор: конец сотрудничества в НАТО, конец партнерства с США. Так что если в Америке найдутся силы, способные вернуть Трампа в рамки североатлантического мышления, он еще как-то доковыляет до завершения каденции. Если нет, ситуация будет накручиваться до критической черты.

Я хочу подчеркнуть: пленки Уиткоффа, Ушакова, Дмитриева – это далеко не последнее. Обратите внимание: зачем россиянам было выкладывать не только Уиткоффа – Ушакова, но и Ушакова – Дмитриева? Потому что там прозвучала ключевая вещь: Трамп присвоил себе чужой документ. А это означает одно: он никто в этой игре.

Будет много разговоров, что эти записи сгенерировал ИИ, реальные ли это аудио. Но сам факт ситуации показывает: Трамп вел себя непорядочно в отношении Украины и Европы, нарушал нормы международного права. А люди вокруг него совершали действия с признаками государственной измены. Один из американских дипломатов опубликовал фотографию с Обамой и написал: «Я много раз советовал американскому президенту, как говорить с российским». Но он не представлял, что кто-то из американцев будет советовать российскому послу, как говорить с американским президентом. Это то, что Уиткофф и Трамп снова принесли Америке, – шок.»

– Относительно россиян. Как они будут действовать в ближайшее время по этому плану? Лавров уже заявил: «Ничего, кроме самого первого варианта из 28 пунктов, которые идут еще из Анкориджа, мы не поддержим». Они вообще рассматривают какой-либо план по прекращению войны?

– Когда появился этот документ, написанный в Москве, там изначально не было никакой цели о переговорах или прекращении огня. Им нужно было гарантированное продолжение войны. И они этого достигают. В такой ситуации ответ один – сомкнуть ряды, быть вместе и ударить по России, санкционно и силой. Это и есть правильный путь. Но есть нюанс: Вашингтон в состоянии деморализации, причем персональной – в лице Дональда Трампа. Он некоторое время будет в политической депрессии. Поэтому Европа должна мобилизоваться.

Встречи 24–25 ноября показали: Европу снова серьезно встряхнуло. Коалиция стабилизационных сил обсуждала не свои наработки, а то, что на самом деле происходит. А реакция G7 (или скорее «Шестерки») была еще более откровенной: Вашингтон заблудился. Европа окончательно поняла: с Америкой Трампа в одну дорогу – никак. Поэтому ближайшие дни будут паузой. А вот как только американцы поблагодарят Бога за индейку, начнется ответ. И он будет об одном – крепче стать рядом с Украиной. Какими именно будут шаги – зависит уже от обеих сторон.»

– Почему Европа живет от сотрясения до сотрясения? Вот сейчас новое, потому что европейцы оказались шокированы не меньше, чем украинцы, и скоростью появления этого плана, и тем, что американцы делали вначале. Сейчас вроде бы они немного пришли в себя, но места за столом так и не получили пока. Почему же Европа не готовится заранее? На что они вообще рассчитывают – на перерождение Трампа? И второе: действительно ли они уже пришли в себя и могут противодействовать этому российско-американскому нашествию, которое мы сейчас видим?

– Европа действует по плану, который она должна постоянно пересматривать. И это надо четко зафиксировать. После февраля 2022 года Европа двигалась по собственному плану, сформированному с учетом интересов Украины. Затем несколько раз этот план меняли не из-за собственных колебаний, а из-за внешних факторов. И одним из этих факторов является Дональд Трамп, который, ведя себя как маятник, периодически создает такие условия, в которые сейчас попали мы вместе с Европой.

Сейчас Европа, получив очередной удар, снова обновит свой план, ускорит отдельные направления, но все равно будет двигаться вперед. Да, у нее много недостатков, но это не те недостатки, которые мы видим в Соединенных Штатах. Европа способна справиться с вызовами. Она сильна экономически, имеет мощный оборонно-промышленный комплекс, который надо наращивать.

Почему Европа выглядит медленной? Я подпишусь под этим. Но Европа понимает: кроме Дональда Трампа, есть американец, который боролся за свободу и демократию, которую сейчас разрушает Трамп. Так же, как Европа смотрит на Венгрию не как на Орбана, а на венгра, который хочет быть европейцем. Это важно различать. И так же в Украине. Роман, если бы европейцы смотрели на Украину исключительно через призму одного Миндича, была бы беда. Но они смотрят на украинское общество, которое создало антикоррупционные институты, приняло антикоррупционные законы, которое борется с Путиным – несмотря на все минусы отдельных представителей руководства.

Поэтому я бы меньше упрекал Европу. Я бы работал с ней, помогал ускорять все процессы, вместе находил механизмы влияния на Трампа и на ситуацию в целом.

– Есть ли у Европы шанс реально сесть сейчас за стол переговоров? Потому что американцы откровенно выбросили европейцев из процесса на этом этапе.

– Как бы ни вели себя американцы, Украина должна заявить: без Европы мы за стол не сядем. Ни одного документа Украина без Европы не подпишет. Обратите внимание: даже в том документе, который был написан в Москве, треть содержания касалась Европы. Как можно работать над этим без Европы? Поэтому прогнозирую, в ближайшие дни Трамп может захотеть, чтобы европейцы приехали к нему поблагодарить. Поэтому не исключаю, что таки появится совместная европейско-украинская поездка в Вашингтон. А если нет, то будут индивидуальные звонки европейских лидеров, которые будут добиваться такой встречи. И она состоится.

