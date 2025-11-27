Bloomberg: Россию лихорадит 2 27.11.2025, 12:53

Страна стремительно приближается к длительному периоду экономического упадка.

Все больше россиян сталкиваются с реальными экономическими последствиями войны против Украины — от роста цен до падения спроса и проблем в ключевых отраслях, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В регионах центральной и южной России почти ежедневно звучат воздушные тревоги, а удары украинских дронов все чаще достигают нефтеперерабатывающих заводов, портов и объектов энергетики. Это усиливает давление на внутренний рынок топлива: после летнего скачка цены остаются высокими, а перебои с бензином никуда не исчезли.

Ранее экономику поддерживали военные заказы и высокие доходы от продажи энергоресурсов — теперь эта схема рушится. Семьи сокращают траты. По данным СберИндекса, россияне экономят даже на продуктах — продажи молока, круп и мяса в сентябре–октябре упали на 8–10%. Инфляция формально замедлилась до 6,8%, но главным образом из-за резкого падения потребительского спроса.

Ситуация ухудшается и в рознице. Почти половина закрывшихся магазинов в третьем квартале — это точки модных брендов, а рынок электроники переживает крупнейшее падение за 30 лет. Продажи автомобилей сократились почти на четверть — из-за дорогих кредитов и новых налогов.

Крупные индустрии также под давлением. Потребление стали упало на 14%, машиностроение — на треть. Угольная отрасль переживает худший кризис за десятилетие. Объем проблемных корпоративных долгов достиг 10,4% — свыше 9 трлн рублей.

Доходы от нефти и газа снизились более чем на 20% за январь–октябрь, еще до того как США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Дефицит бюджета растет и может достичь 2,6% ВВП к концу года, что вынуждает власти повышать налоги и наращивать внутренние заимствования.

Экономисты отмечают, что страна стремительно приближается к длительному периоду экономического упадка, и без остановки войны вероятность восстановления резко снижаетcя.

