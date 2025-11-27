закрыть
27 ноября 2025, четверг, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Россию лихорадит

2
  • 27.11.2025, 12:53
  • 1,544
Bloomberg: Россию лихорадит

Страна стремительно приближается к длительному периоду экономического упадка.

Все больше россиян сталкиваются с реальными экономическими последствиями войны против Украины — от роста цен до падения спроса и проблем в ключевых отраслях, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В регионах центральной и южной России почти ежедневно звучат воздушные тревоги, а удары украинских дронов все чаще достигают нефтеперерабатывающих заводов, портов и объектов энергетики. Это усиливает давление на внутренний рынок топлива: после летнего скачка цены остаются высокими, а перебои с бензином никуда не исчезли.

Ранее экономику поддерживали военные заказы и высокие доходы от продажи энергоресурсов — теперь эта схема рушится. Семьи сокращают траты. По данным СберИндекса, россияне экономят даже на продуктах — продажи молока, круп и мяса в сентябре–октябре упали на 8–10%. Инфляция формально замедлилась до 6,8%, но главным образом из-за резкого падения потребительского спроса.

Ситуация ухудшается и в рознице. Почти половина закрывшихся магазинов в третьем квартале — это точки модных брендов, а рынок электроники переживает крупнейшее падение за 30 лет. Продажи автомобилей сократились почти на четверть — из-за дорогих кредитов и новых налогов.

Крупные индустрии также под давлением. Потребление стали упало на 14%, машиностроение — на треть. Угольная отрасль переживает худший кризис за десятилетие. Объем проблемных корпоративных долгов достиг 10,4% — свыше 9 трлн рублей.

Доходы от нефти и газа снизились более чем на 20% за январь–октябрь, еще до того как США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Дефицит бюджета растет и может достичь 2,6% ВВП к концу года, что вынуждает власти повышать налоги и наращивать внутренние заимствования.

Экономисты отмечают, что страна стремительно приближается к длительному периоду экономического упадка, и без остановки войны вероятность восстановления резко снижаетcя.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина
Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип