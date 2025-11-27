закрыть
27 ноября 2025, четверг
Вин Дизель сравнил себя с Федерико Феллини

  • 27.11.2025, 12:54
В чем сходство?

Актер Вин Дизель снова удивил публику, заявив, что в работе над фильмами готов «делать все необходимое», сравнив собственный творческий подход с методом легендарного режиссера Федерико Феллини, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Дизель, известный своей необычной карьерой — от «Спасти рядового Райана» до мультфильма «Стальной гигант» — особенно серьезно относится к франшизе «Форсаж», где он выступает не только как исполнитель главной роли, но и как продюсер с четвертой части.

Именно в этой роли он объяснил свое взаимодействие с новым тогда участником команды — бывшим рестлером, а ныне актером боевиков Дуэйном Джонсоном. По словам Дизеля, он применял «жесткую любовь», чтобы добиться нужного уровня игры. Он отметил, что хотел представить публике персонажа так, чтобы зрители увидели в нем не рестлера, а полноценного героя киновселенной. Ради этого, утверждает актер, он был готов прибегать к любым методам: «Не в стиле Феллини, но я сделал бы все, что нужно, чтобы получить нужный результат».

Сравнение с Феллини стало сюрпризом, но Дизель намекнул, что видит параллели: перфекционизм, требовательность и полная самоотдача. Однако такая «жесткая» продюсерская манера привела и к проблемам — со временем между двумя звездами разгорелся громкий конфликт, который поставил под угрозу будущее франшизы.

