Германия разрабатывает секретный план на случай войны с Россией 2 27.11.2025, 13:03

Он предусматривает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО к линии фронта.

Германия разрабатывает и имплементирует секретный план на случай войны с Россией, который предусматривает переправку до 800 тысяч военнослужащих НАТО к линии фронта.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, около 2,5 лет назад 12 высокопоставленных немецких офицеров собрались в военном комплексе в Берлине, чтобы работать над секретным планом на случай войны с Россией. Теперь они спешат его имплементировать.

Речь идет об «Операционном плане Германия» (Operation Plan Germany) - секретном документе объемом 1200 страниц.

В плане подробно описано, как около 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переправлены на восток к линии фронта. В нем также обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут продвигаться, а также как они будут обеспечены и защищены на этом пути.

Отмечается, что план является самым четким на сегодня проявлением того, что его авторы называют подходом к войне «с участием всего общества».

WSJ подчеркивает, что немецкие чиновники заявили, что ожидают, что Россия будет готова и захочет напасть на НАТО в 2029 году. Но ряд шпионских инцидентов, диверсионных атак и вторжений в воздушное пространство Европы, многие из которых западная разведка приписывает Москве, свидетельствует о том, что она может готовиться к более раннему нападению.

Как пишет издание, аналитики также считают, что «возможное прекращение огня в Украине, на котором США настаивают на этой неделе, может освободить время и ресурсы для России для подготовки действий против членов НАТО в Европе».

«Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, четко дав понять нашим врагам, что если они нападут на нас, то не достигнут успеха», - сказал высокопоставленный военный офицер и один из первых авторов плана, известного в военных кругах как OPLAN DEU.

Сообщается, что сейчас OPLAN, «размещенный в изолированной «красной сети» военных, находится во второй редакции».

По данным издания, команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманн, ветерана Косово и Афганистана, завершила первую версию плана до марта прошлого года, опираясь на отзывы растущего круга министерств, правительственных учреждений и местных органов власти.

В частности, внимание уделяется инфраструктуре. В долгосрочной перспективе Берлин намерен потратить 166 млрд евро к 2029 году на инфраструктуру, в том числе более 100 млрд евро на давно заброшенные железные дороги, и уделить приоритетное внимание инфраструктуре двойного назначения.

WSJ отмечает, что в войне с Россией Германия больше не будет государством на передовой, а станет плацдармом. Кроме деградированной инфраструктуры, ей придется бороться с сокращенными военными силами и новыми угрозами, такими как беспилотники.

Недостатки законодательства мирного времени также усложнили для Германии защиту от диверсии - одной из самых больших угроз, с которыми сталкивается OPLAN.

В то же время Бундесвер оптимистично настроен относительно своего прогресса.

«Учитывая, что мы начали с чистого листа в начале 2023 года, мы очень довольны тем, где мы сегодня. Это очень сложный продукт», - сказал офицер и соавтор OPLAN.

Как показали недавние стресс-тесты, еще есть над чем работать, чтобы план и реальность согласовались. Самая большая неопределенность, с которой сталкиваются авторы плана, заключается в том, сколько у них времени.

