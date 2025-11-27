В Британии будут производить украинские дроны-перехватчики Octopus 27.11.2025, 13:14

Подписано соглашение.

Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины, делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Британии украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с «Шахедами».

Министр отметил, что планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

