В Британии будут производить украинские дроны-перехватчики Octopus
- 27.11.2025, 13:14
Подписано соглашение.
Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
«Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины, делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus», - сообщил Шмыгаль.
По его словам, это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Британии украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с «Шахедами».
Министр отметил, что планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.