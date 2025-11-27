Впечатляющие цифры: украинский пилот рассказал об эффективности самолетов Mirage 1 27.11.2025, 13:25

Украинский пилот, который управляет одним из немногих истребителей Dassault Mirage 2000, заявил, что французский самолет демонстрирует почти идеальные показатели в противодействии российским воздушным угрозам. По его словам, эффективность перехвата беспилотников и ракет составляет 98%, пишет Business Insider.

Личность пилота не раскрывают - его лицо скрыто, имя не названо.

«Эффективность перехвата вражеских беспилотников и ракет на этом самолете составляет 98%. Это впечатляющие цифры», - сказал он.

По данным экипажа, Mirage 2000 уже уничтожил не менее 12 крылатых ракет Х-101, которые Россия запускает с воздуха. Техник Дмитрий продемонстрировал ракету класса «воздух-воздух» Magic 2, используемую для таких перехватов.

«Он показал себя исключительно хорошо. Его вероятность поражения практически 100%», - отметил техник.

На борту самолета видны трафаретные отметки сбитых целей - шесть только за последний период, хотя на самом деле, по словам авиатора, «их гораздо больше».

Франция постепенно передает Украине около 20 Mirage 2000. Сейчас Киев имеет только пять или шесть таких машин - один самолет был потерян в июле. Из-за этого украинские военные применяют практику постоянной смены взлетных площадок.

Экипаж отметил: видео снято уже на третьей полосе за неделю, что затрудняет россиянам попытки отслеживания и поражения самолетов.

Нужны ракеты большей дальности

Несмотря на высокую эффективность Mirage 2000, экипаж отмечает: для борьбы с массированными российскими ударами нужны ракеты средней или большей дальности.

Пилот отметил, что нужно «что-то среднее между эффективностью и стоимостью», чтобы защищаться от потоков российских дронов и ракет.

Украина готовится к Rafale и новому флоту истребителей

Пилот также прокомментировал возможность перехода на более современный Rafale.

«Поскольку это самолет из той же страны, переобучение на Rafale будет гораздо быстрее», - пояснил он.

