Кремль «обнуляет» Россию Александр Адельфинский, kasparov.ru

27.11.2025, 13:38

Чисто демографически РФ не имеет заявленной численности.

Странные, на уровне вопроса «что они там курят?», кремлевские речи о построении новой «скрепной» России и реальность слишком противоположны, давно создается стойкое убеждение в том, что властям нужна не доставшаяся им ранее страна, а некий остаток, огрызок населения, экономики, науки, образования и прочих составляющих в бытовании захваченной ими территории.

Понятно, что даже чисто демографически Россия не имеет заявленной численности, и процесс этот – обвальный, иначе не пришлось бы засекречивать статистику. Мои знакомые, путешествовавшие по ряду регионов, жаловались мне на то, что, проезжая вглубь страны, они порой очень долго не видели ни встречного транспорта, ни обгонявших машин, при этом отмеченные как населенные деревни были безлюдны.

Понятно, что «верховному барину» приносят «папочки» с истинными цифрами, причем такие цифры были ниже общеизвестных еще до развязанной Кремлем войны, то есть, исходя из простейших внутренних раскладов, вторгаться в Украину россиянам было нельзя априори, ведь принцип «Киев за три дня» мог не сработать не просто практически, но и по вероятности в теории. Однако хунте понадобилось именно «стереть в порошок» то число мужского населения, которое ей было известно в реальных данных, а ныне процесс продолжается.

«Обнуление» подданных в России продолжится и дальше: возвращать в мирные российские города и села вояк, имеющих опыт убийств и приобретенные навыки, а заодно и комплекс психических заболеваний, случившихся на сумасшедшей войне, властям боязно, значит, придется затевать новые и новые международные преступления. Причем есть «усталость материала», и кремлевским упырям неизбежно в перспективе мобилизовывать новых мужчин, чтобы влить свежие силы, а дальше расширять и участие женщин, поскольку логика кремлевской войны требует новой крови в добавку к ныне проливаемой.

Тот фактор, что в наемники подалась зачастую алкоголизированная доля из числа обитателей дальних провинций, и власть осознанно «вычитает» этих людей из ею же «оптимизированного» проекта будущей нацистской сверхдержавы, действует временно. Кремлевская банда «дочищает» свои окраины, проводя своего рода отбор: в «Рейх» дозволен вход лишь «благонамеренным», трезвым, здоровым – будущим его солдатам. При таком положении дел, неизбежно дальнейшее «обнуление», когда под него будут попадать все новые и уже совсем из других слоев, то есть, беря теоретически, пределы для «вычерпывания» размыты.

Внедряемая система «скреп», при ее глупости и агрессивности, призвана компенсировать нынешнюю и будущую убыль за счет многодетности, но мозгов у хунты действительно не хватает. По ее мечтам, рождаемые мальчики вырастут и пойдут на новые фронты, как с конвейера. Простите, а между? – между убылью сейчас и «конвейером» после должны пройти годы и годы полнейшего обезлюдивания, и у властей нет способов для решения вопроса на существующей малонаселенной гигантской территории, ведь приглашать извне, как раньше, она уже не может, создав атмосферу русского нацизма.

Понимает ли Кремль то, что он рискует получить пустые земли между городами, убивая всякие звенья-посредники цивилизации? Судя по событиям, не понимает. Если же гибельная политика проводится властями осознанно, то вполне уместно проговорить предположение, которое давно бродит в стране: хунта сознательно уменьшает захваченную страну до уровня, на котором «излишки» народа убиты на войне, чтобы оставить голое поле с природными богатствами и с «зонами проживания», где станут ходить строем, рожать в восьмом классе, и откуда легко забирать на любой новый фронт. Кремлевская банда переформатирует прежнее государство в «лагерь-питомник», откуда сможет абсолютно легко, на уровне биомассы, изымать население, где может убивать как угодно, кого угодно и когда угодно, ибо доступен любой…

Самоочевидно, нынешняя власть проводит политику «обнуления», и важно показывать «колеблющимся», живущим в России, то, что именно кремлевская хунта есть первейший противник российского народа, причем противник безумный. Такой противник должен быть уничтожен, причем радикально и как можно скорее!

