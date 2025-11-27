The Atlantic: План Трампа терпит фиаско 1 27.11.2025, 13:46

Дональд Трамп

Без давления на Кремль никакого мира не будет.

Последняя попытка Дональда Трампа добиться прекращения войны в Украине, продвигая план с серьезными уступками России, зашла в тупик. После десятков колебаний между позициями Киева и Москвы Белый дом неожиданно поддержал 28-пунктный проект соглашения, фактически учитывающий ключевые требования Кремля. Украине даже дали пятидневный ультиматум на принятие документа, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Но Москва отвергла даже смягченную версию плана. Американский эмиссар, прибывший в Киев, сообщил, что украинская сторона готова обсуждать условия, и переговорщики США и Украины сократили документ до 19 пунктов. Однако в Кремле ясно дали понять: ни по Донецкой области, ни по другим стратегическим вопросам уступок не будет.

Именно эта бескомпромиссность России и стала причиной провала инициативы. Как заявил один из европейских дипломатов, Москва не собирается отходить от своих «максимальных» требований, ранее озвученных на встрече Путина и Трампа. Из-за этого проект соглашения вернулся к исходной точке — состоянию полного тупика.

Параллельно Россия усилила давление на Украину. Пока американский представитель вел переговоры в Киеве, российский удар по Тернополю убил 31 человека. Позднее серия атак вновь накрыла украинские города, лишив переговоры даже видимости прогресса.

Среди союзников Украины план вызвал резкое неприятие — особенно пункт о признании части Донецкой области «де-факто российской». В Конгрессе США назвали такие уступки «наградой для агрессора».

Сейчас Вашингтон готовит нового эмиссара для поездки в Москву, однако исход очевиден: без давления на Кремль никакого мира не будет. Трамп рассчитывал на быстрое соглашение, но его попытка «договориться» с Россией обернулась провалом — Путин не намерен уступать, а Украина не может принять капитуляцию.

