Как продлить молодость мозга: сенсационное открытие ученых 27.11.2025, 13:53

1,096

Изменения в питании приносят ошеломляющий эффект.

Дефицит калорий — это не только для похудения, но и для здоровья мозга: американские ученые подтвердили, что последовательное уменьшение рациона может замедлить биологическое старение нейронов.

Ограничение потребления калорий на 30% в течение длительного времени способно замедлить старение мозга и предотвратить когнитивный спад. Исследование, проведенное на макаках-резусах, показало, что клетки мозга на диете оставались метаболически здоровыми даже в глубокой старости.

Об этом пишет Daily Mail.

Когнитивный спад — это неизбежный аспект старения, приводящий к замедленным реакциям и снижению способности к адаптации. Эксперты из Кембриджского университета утверждают, что наш мозг начинает стареть уже в 30 лет, и именно тогда происходят самые «направленные изменения».

Ученые сравнили ткань мозга двух групп макак-резусов, умерших в возрасте, эквивалентном возрасту человека от 67 до 108 лет. Эксперимент, начатый еще в 1980-х годах, длился более 20 лет.

Одна группа обезьян питалась сбалансированно.

Другая группа потребляла примерно на 30 процентов меньше калорий.

Соавтор исследования доктор Тара Л. Мур объяснила, что мозг обезьян стареет подобно человеческому, что делает результаты чрезвычайно релевантными.

После исследования образцов мозга, ученые пришли к выводу, что обезьяны, которые придерживались диеты с ограниченным потреблением калорий, имели клетки мозга, которые были более метаболически здоровыми и более функциональными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com